Bist 100
9.814,19 0%

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

En geniş müşteri kitlesine hitap eden kamu Bankası devi Halkbank tarafından birçok kredi kampanyası sunulmaya devam ederken son dönemde öne çıkan hızlı kredi kampanyası ile birlikte Özellikle de bayramdan önce acil nakit ihtiyacı olan bireylere cazip ödemeler yapılıyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:12
Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Nakit akışının vatandaşın cebini zorladığı günler uzun süredir devam etmekte iken, enflasyonun düzelmemesi durumunda bu günlerin daha da uzayacağı tahmin ediliyor. Hal bu iken nakit ihtiyacı doğan vatandaş, eşten dosttan borç almanın tarihe karıştığı şu günlerde bankaların sunduğu kredi fırsatlarına yöneliyor.

Özellikle de ihtiyaç kredisi kullanımı tam sürat artmaya devam ederken farklı bankaların farklı maliyetleri ile birlikte uyguladığı prosedürler kafa karıştırıcı olabiliyor. En geniş müşteri kitlesine hitap eden kamu Bankası devi Halkbank tarafından birçok kredi kampanyası sunulmaya devam ederken son dönemde öne çıkan hızlı kredi kampanyası ile birlikte Özellikle de bayramdan önce acil nakit ihtiyacı olan bireylere cazip ödemeler yapılıyor.

tll

HALKBANK HIZLI KREDİ

Halkbank hızlı Kredi kampanyasında en dikkati çeken detay hızlıca onaylanması olarak biliniyor. Kapsamlı bir inceleme yapılması yerine hızlı yanıt ve onay sürecinin gerçekleştirilmesi ihtiyacı olan bireyi cezbedebiliyor. Öte yandan şubeye gitmeden gerek mobil bankacılık, gerekse de internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla başvuru imkanı sağlanılan Kredi de 10.000 TL hızlı kredi 36 ay vade ile sunuluyor.

Halkbank hızlı kredi kullanan vatandaşın gelirine göre esnek ödeme planı da belirlenebiliyor. Bankanın örnek maliyet hesaplamalarında 10.000 TL hızlı Kredi kullanan birey için 36 ay vade seçeneği seçmesi durumunda aylık ödeme tutarı 791 TL'ye tekabül ediyor. Banka tarafından belirlenen kredide faiz oranı ise %5,6 olarak hesaplanmış bulunuyor. Hızlı kredi olarak 10.000 TL hesaplamasının yanı sıra banka müşterisi talep ettikleri Kredi tutarını Halkbank'tan anında hesabına aktarabiliyor

İLGİLİ HABERLER

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

SGK yardım kesesini açtı! Bu şartı sağlayan her haneye 7.250 TL para yardımı!

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor