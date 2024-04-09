Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Nakit akışının vatandaşın cebini zorladığı günler uzun süredir devam etmekte iken, enflasyonun düzelmemesi durumunda bu günlerin daha da uzayacağı tahmin ediliyor. Hal bu iken nakit ihtiyacı doğan vatandaş, eşten dosttan borç almanın tarihe karıştığı şu günlerde bankaların sunduğu kredi fırsatlarına yöneliyor.

Özellikle de ihtiyaç kredisi kullanımı tam sürat artmaya devam ederken farklı bankaların farklı maliyetleri ile birlikte uyguladığı prosedürler kafa karıştırıcı olabiliyor. En geniş müşteri kitlesine hitap eden kamu Bankası devi Halkbank tarafından birçok kredi kampanyası sunulmaya devam ederken son dönemde öne çıkan hızlı kredi kampanyası ile birlikte Özellikle de bayramdan önce acil nakit ihtiyacı olan bireylere cazip ödemeler yapılıyor.





HALKBANK HIZLI KREDİ

Halkbank hızlı Kredi kampanyasında en dikkati çeken detay hızlıca onaylanması olarak biliniyor. Kapsamlı bir inceleme yapılması yerine hızlı yanıt ve onay sürecinin gerçekleştirilmesi ihtiyacı olan bireyi cezbedebiliyor. Öte yandan şubeye gitmeden gerek mobil bankacılık, gerekse de internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla başvuru imkanı sağlanılan Kredi de 10.000 TL hızlı kredi 36 ay vade ile sunuluyor.

Halkbank hızlı kredi kullanan vatandaşın gelirine göre esnek ödeme planı da belirlenebiliyor. Bankanın örnek maliyet hesaplamalarında 10.000 TL hızlı Kredi kullanan birey için 36 ay vade seçeneği seçmesi durumunda aylık ödeme tutarı 791 TL'ye tekabül ediyor. Banka tarafından belirlenen kredide faiz oranı ise %5,6 olarak hesaplanmış bulunuyor. Hızlı kredi olarak 10.000 TL hesaplamasının yanı sıra banka müşterisi talep ettikleri Kredi tutarını Halkbank'tan anında hesabına aktarabiliyor