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Ziraat Bankası konut alacaklara bombayı patlattı! Çok uygun taksitlerle konut kredileri verilmeye başlandı

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında bir ilke imza atarak devrim niteliğinde bir kampanya duyurdu. Bu yenilikçi kampanya, konut sahibi olma hayalini kuran birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası kapsamında, en az iki, en fazla beş kişilik gruplar ortaklaşa konut kredisi kullanma imkanına sahip olacak. Bu sayede, birden fazla kişinin gelir beyanı bir araya getirilerek, daha yüksek tutarlarda konut kredisi kullanma olanağı doğuyor ve taksit ödemeleri çok daha kolay hale geliyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:17
Ziraat Bankası konut alacaklara bombayı patlattı! Çok uygun taksitlerle konut kredileri verilmeye başlandı

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında çığır açacak bir kampanyayla gündemde! Bu devrim niteliğindeki kampanya, konut sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. Banka, en az iki en fazla beş kişilik grupların bir araya gelerek ortaklaşa konut kredisi kullanmasına olanak tanıyor. Bu sayede, birden fazla kişinin gelir beyanı bir araya getirilerek daha yüksek tutarlarda kredi kullanma imkanı doğuyor. Bu kampanya ile aylık 25 bin 907 TL taksitle 3 milyon TL'ye kadar kredi kullanmak mümkün. Bu fırsatın benzersiz olduğu ve tekrarını beklememek gerektiği vurgulanıyor. İşte detaylar...

para

ZİRAAT BANKAINDAN KAMU BANKALARINA ÇIĞI AÇACAK BİR KAMPANYA

Ziraat Bankası'nın "Ortak Konut Kredisi" kampanyası, müşterilere önemli fırsatlar sunuyor. Bu kampanya, grup olarak yapılan başvuruların bireysel başvurulara göre daha yüksek kredi miktarlarına erişimini sağlıyor. Günümüzde yüksek konut fiyatları ve artan faiz oranları, birçok kişinin ev sahibi olma hayalini zorlaştırıyor. Ancak, Ziraat Bankası'nın bu yeni kampanyası, bu hayalin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor. Özellikle birden fazla kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesi, ödenecek aylık taksitlerin düşmesine ve ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Bu kampanya, ev almak isteyenler için önemli bir destek ve motivasyon kaynağı olabilir.

Ortak Konut Kredisi, birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konut almak için birlikte kredi çekmesi anlamına gelir. Bu yöntem, bireysel krediye göre daha yüksek kredi miktarlarına ulaşmayı ve ödeme yükünün paylaşılmasını sağlar, böylece her ortak için mali yük azalır. Krediye başvurabilmek için, başvuru sahiplerinin düzenli bir gelire sahip olması ve belirlenen kredi puanı kriterlerini karşılaması gerekir. Ayrıca, alınacak konutun değeri bir ekspertiz firması tarafından belirlenmeli ve banka kriterlerine uygun olmalıdır.

para

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında öncü bir adım atarak devrim niteliğinde bir kampanya başlattı. Bu inovatif kampanya, konut sahibi olmayı hayal eden birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası'nın bu yeni kampanyası ile en az iki en fazla beş kişilik gruplar, birlikte konut kredisi kullanabilecek. Bu sayede, birden fazla kişinin gelir beyanı bir araya getirilerek daha yüksek kredi miktarlarına ulaşmak mümkün olacak ve taksit ödemeleri daha kolay hale gelecek. Bu kampanya, konut almak isteyenler için büyük bir destek sağlayarak, hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı sunuyor.

Ortak Konut Kredisi'nin en dikkat çekici özelliği, 120 aya kadar uzanan vadelerde ve 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunmasıdır. Ortaklar arasında yapılan anlaşmalarla taksitler bölüşülerek, her bir ortağın üzerine düşen mali yük azaltılabilir. Ancak, faiz oranları piyasa koşullarına ve merkez bankası politikalarına göre değişebilir. Kredi kullanımı sırasında ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti gibi ek masraflar da bulunmaktadır.

Kredi başvuruları için Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurulabileceği gibi, online platformlar üzerinden de ön başvuru yapmak mümkündür. Gerekli belgeler dijital ortamda temin edilebilir. Başvuruda bulunan kişilerin, satın alınacak konutun piyasa değerini belirlemek için bir ekspertiz raporu temin etmeleri gerekmektedir. Bu rapor, kredi miktarının belirlenmesinde ve ipotek işlemlerinde önemli bir rol oynar.

Krediye başvuranların ipotek ettikleri gayrimenkul, bankanın alacağını güvence altına almak için teminat olarak kullanılır. Bu, bankanın güvenliğini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Banka, gerektiğinde ek teminatlar talep edebilir. Kredi kullanımı sırasında Ziraat Bankası, zorunlu olan konut sigortası, hayat sigortası ve deprem sigortası gibi sigorta ürünlerini de sunar. Bu sigortalar, olası bir zarar durumunda bankanın ve müşterinin korunmasına yardımcı olur.

Ortak Konut Kredisi'nin hesaplanması, örnek bir senaryo üzerinden açıklanarak, beş kişinin birlikte kredi kullandığı durumda aylık taksit miktarının 25 bin 907 TL olduğu belirtiliyor. Bu miktarın paylaşılmasıyla, her bir kişinin ödeme yükünün ciddi şekilde hafiflediği vurgulanıyor. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra, banka müşterinin kredi geçmişi, gelir durumu gibi faktörleri değerlendirir ve başvurunun kabul edilmesi için gerekli tüm koşulların sağlanması beklenir. Bu kampanya özellikle yüksek konut fiyatlarından etkilenen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Ortaklaşa yapılan yatırımlar, riski ve maliyeti paylaşarak, daha büyük ve değerli bir gayrimenkul edinme şansını artırıyor.

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