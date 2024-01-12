Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Bu işlemi yapanlara 1000 TL para iadesi yapılacak

Bankaların çok sık yaptığı alışveriş kampanyalarının yanı sıra son günlerde sürekli olarak karşımıza çıkan çeşitli işlemlere karşılık yapılan promosyon kampanyaları, vatandaşların işine gelmeye başladı. Bu kampanyalardan birini gerçekleştiren Ziraat Bankası, yeni bir kampanya yaptı. Detaylar haberimizde…







ZİRAAT BANKASI OCAK 2024 KAMPANYASI! 1000 TL BANKKART LİRA

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Ziraat Bankası müşterileri ya da yeni müşteriler Ocak ayındaki mevcut teklifleri araştırmaya başladı. Bu kapsamda Ziraat Bankası, önceki aylarda olduğu gibi Ocak ayında da çeşitli alanlardaki alışverişlerde sunulan indirimler ve liralar hakkında resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme metni aracılığıyla açıklama yapacak. 1 Ocak'ta başlayan ve 31 Ocak'a kadar sürecek olan 1000TL Bankkart Lirası fırsatının açıklanmasının ardından vatandaşlar bu kampanyadan kimlerin yararlanacağını ve nasıl katılabileceklerini merak ediyor.

ZİRAAT BANKASI 1000 TL BANKKART LİRA KAMPANYASI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ocak tarihleri arasında Vestel şubelerinden veya Vestel.com.tr'den bankanın kredi veya banka kartı imkanını kullanarak tek seferde 10.000 TL ve üzeri nakit/taksitli alışverişlerde, 1.000TL bankkart lira. 1-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla katılım sağlamaları gerekmektedir. SMS ile katılanlar Ziraat Bankası'na kayıtlı cep telefonlarından VESTEL yazarak 4757'ye SMS gönderebilirler.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KAMPANYALAR OCAK 2024

31 Ocak'a kadar sürecek promosyon kapsamında alınan 1.000 TL bankkart lira, 15 Şubat 2024'te iade edilecek. Kazanılan Nakit bankkart lira, nakit kart sözleşmesi olan işyerlerinde kullanılabiliyor ancak Ocak ayında çeşitli sektörlerden alışveriş yapılması nedeniyle Ziraat Bankası'nın sunduğu indirimler ve Nakit Kart Lirası vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu doğrultuda güncel fırsatlar ve kampanyalara nasıl katılım sağlanacağı hakkında detaylı bilgiye Ziraat Bankası'nın 2024 ve 2023 yılı resmi internet sitesindeki kampanyalar bölümünden ulaşılabilir.