Ziraat Bankası yeni yılda yine yaptı yapacağını! O kartı kullanana 400 TL geri ödeme yapıyor

Yeni yıl kampanyası açıklamaları devam ediyor. Kamu bankası devi Ziraat Bankası da yeni yıl fırsatlarını sunarken, ürün ve hizmetlere karşılık sunulan ek ödemelerin yanı sıra, alışverişlere ek olarak sağlanan destekler dikkat çekiyor. Genel olarak 2023 kampanyaları Aralık ayı sonunda son bulmuşken, Ziraat Bankası 1 Ocak itibari ile geçerli olan kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bankadan yapılan açıklama kapsamında belirli sektörlerde yapılan alışverişe ek ödeme sunuluyor.

Ocak ayının başında başlayan kampanyanın 31 Ocak itibari ile sona ereceği belirtilirken, anlaşmalı market alışverişlerinizde toplam 400 TL'ye varan ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.





ZİRAAT BANKASI 400 TL KAMPANYASI

Ziraat Bankası hem bankamatik kartı hem de kredi kartı olarak kullanılan bankkart ile anlaşmalı bakkal, market, manav ve şarküteri alışverişlerinde her 750 TL ve üzeri harcamaya 40 TL geri ödeme vereceğini açıklarken toplamda 400 TL'ye kadar geri ödeme imkanından faydalanılabiliniyor.

ZİRAAT BANKASI MARKET KAMPANYASI

Market sektöründe başlayan bu kampanyadan kazanılan ödül, bankkart lira olarak hesaplara aktarılıyor. 1 Ocak'ta başlayan market kampanyası 31 Ocak 2024'e kadar devam edeceği açıklanırken kampanya dahilinde Alışveriş yapmadan önce kampanyaya dahil olunması gerekliliği bulunuyor.

Ziraat Bankası mobil uygulaması ve bakkart.com.tr üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilirken SMS aracılığı ile de market yazıp 47 57'ye SMS göndermek yeterli oluyor. Banka tarafından yapılan açıklamada üye iş yerlerinden tek seferde yapılacak 750 TL ve üzeri her alışverişe 40 TL toplamda 400 tl banka kaç lira verileceği belirtiliyor