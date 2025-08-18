1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

TÜBİTAK'tan girişimcilere 900.000 TL'lik yatırım fırsatı

TÜBİTAK, 1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG Yatırım) ile teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine güç verecek yeni bir destek paketi açıkladı. Programa kabul edilen projelere, şirketleşme aşamasında %3 hisse karşılığında 900.000 TL yatırım yapılacak ve destek ödemeleri 1 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Kimler başvurabilir?

Program, geniş bir girişimci havuzunu kapsayacak şekilde tasarlandı. Başvuru şartları şu kişiler için geçerli:

Öğrenciler: Üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan tüm öğrenciler.

Mezunlar: Bu programlardan mezun olmuş tüm bireyler iş fikirleriyle başvuruda bulunabilecek.

Ancak bazı sınırlamalar bulunuyor: Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknogirişim Sermayesi Desteği veya TÜBİTAK'ın 1512 ile 1812 programlarının ikinci aşamalarından destek almış olanlar başvuramayacak. Ayrıca başvuru anında herhangi bir sermaye şirketinde ortaklığı bulunanlar program kapsamı dışında tutulacak.

Öncelikli alanlar

TÜBİTAK, program kapsamında ülkenin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak altı tematik alana öncelik veriyor. Girişimcilerden bu alanlardan birinde yenilikçi ve ticari potansiyeli yüksek iş fikirleri sunmaları bekleniyor:

Akıllı Ulaşım: Trafik sorunlarına çözüm, otonom araç teknolojileri ve lojistik optimizasyon sistemleri.

Akıllı Üretim Sistemleri: Robotik teknolojiler, yapay zeka tabanlı otomasyon ve IoT çözümleri.

Enerji ve Temiz Teknolojiler: Yenilenebilir enerji, enerji depolama, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm: 5G, siber güvenlik, büyük veri analitiği ve bulut bilişim alanındaki yenilikçi projeler.

Sağlık ve İyi Yaşam: Biyoteknoloji, giyilebilir sağlık cihazları, dijital terapi ve teşhis-tedavi çözümleri.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: Akıllı tarım uygulamaları, gıda güvenliği ve yenilikçi beslenme çözümleri.

Aşamalar ve destek yapısı

Program, fikirden ticarileşmeye kadar üç aşamalı bir süreç sunuyor:

1. Aşama: Girişimciler, TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen Uygulayıcı Kuruluşlara ön başvurularını yapıyor; iş fikirleri olgunlaştırılıyor, eğitim ve mentorluk verilerek iş planı hazırlanıyor.

2. Aşama: Uygulayıcı kuruluş aşamasını geçen girişimciler TÜBİTAK'a resmi başvuruda bulunuyor. Uzman paneller tarafından değerlendirilen iş planları için en fazla 900.000 TL destek bütçesi belirleniyor. Bu destek, hibe değil; TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından kurulacak şirkete %3 hisse karşılığında yatırım olarak veriliyor. Bu aşamanın süresi, ek süreler dahil en fazla 18 ay olarak belirlenmiş durumda.

3. Aşama: Şirketini kuran ve ilk yatırımını alan girişimciler, daha ileri Ar-Ge faaliyetleri için TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programından faydalanma imkanı elde ediyor.

Tarihçe ve başvuru takvimi

Girişimci adaylarının not etmesi gereken önemli tarihler şöyle:

Ön Başvuruların Alınması: 22 Ağustos 2025

1. Aşama Faaliyetleri: 4 Eylül 2025

TÜBİTAK 2. Aşama Başvurularının Alınması: 1 Eylül – 11 Eylül 2025

Panel ve Fon Değerlendirmeleri: 22 Eylül – 31 Ekim 2025

Kazananların İlan Edilmesi: 7 Kasım 2025

Şirket Kurulumu ve Sözleşme: 28 Kasım 2025

Destek Başlangıcı: 1 Aralık 2025

Bu program, girişimcilere sadece finansal kaynak sağlamakla kalmayıp, TÜBİTAK gibi güçlü bir ortaklıkla büyüme imkanı sunuyor. Başvuru sürecini kaçırmamak için tarihlerin takip edilmesi önem taşıyor.