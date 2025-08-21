1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bakandan sert uyarı: 1 Ekim 2025'te yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu maliyesinde milyarlarca liralık kayba yol açan sahte belge ticareti ve kullanımına karşı yeni önlemler alındığını duyurdu. 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle denetimler sıklaşacak ve cezalar artırılacak.

Ceza 3 Katına Çıkıyor

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın yeni yol haritasına göre, geçmişte birçok mükellefin sahte olduğu tespit edilen belgeler için "bilgim dışında kullanıldı" savunması ile daha hafif yaptırımlarla karşılandığı dönem sona eriyor. Denetmenlerin temel yaklaşımı, sahte belge tespitinde belgenin "bilerek" kullanıldığı yönünde olacak ve bunun sonucunda vergi ziyaı cezası standart oranın tam üç katına çıkarılacak.

Vergi Kaçakçılığında Yeni Kriter

1 Ekim kararının uygulamaya alınmasıyla sahte belge kullanan mükelleflerin büyük bir bölümü artık "vergi kaçakçılığı" suçu kapsamında değerlendirilebilecek. Bu sınıflandırma, hem adli süreçleri hem de finansal yaptırımları etkileyen önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Önce Teminat, Sonra Haciz

Yeni sistem yalnızca cezaları artırmakla kalmıyor; kamu alacağını en başından güvenceye almak da hedefleniyor. VDK risk analizlerine göre geçmiş işlemleri şüpheli veya sahte belge kullanma eğilimi yüksek bulunan mükellefler yakın takibe alınacak. Bu mükelleflerden, olası kamu zararını karşılamak üzere devlete teminat göstermeleri istenecek; belirlenen süre içinde yeterli teminat sağlanmazsa bir sonraki adım olarak ihtiyati haciz uygulanacak.

"KURGAN" Sistemi Denetimlerin Beyni Olacak

VDK bünyesindeki Risk Analiz Merkezi tarafından geliştirilen Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, yeni dönemin merkezinde yer alacak. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla çalışan KURGAN, şirketlerin mal ve hizmet alım-satım zincirlerini analiz ederek risk skoru oluşturacak. Sistemin "yüksek riskli" olarak işaretlediği mükellefler, denetim ekiplerinin öncelikli hedefi olacak ve ekipler baskın niteliğindeki denetimlerde faturaya konu malların depolarda fiziken bulunup bulunmadığını kontrol edecek.