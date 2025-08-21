DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Mehmet Şimşek, 1 Ekim 2025'ten itibaren sahte belge denetimlerinin sıklaşacağını, vergi cezalarının üç katına çıkarılacağını ve yeni KURGAN sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:59
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bakandan sert uyarı: 1 Ekim 2025'te yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu maliyesinde milyarlarca liralık kayba yol açan sahte belge ticareti ve kullanımına karşı yeni önlemler alındığını duyurdu. 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle denetimler sıklaşacak ve cezalar artırılacak.

Ceza 3 Katına Çıkıyor

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın yeni yol haritasına göre, geçmişte birçok mükellefin sahte olduğu tespit edilen belgeler için "bilgim dışında kullanıldı" savunması ile daha hafif yaptırımlarla karşılandığı dönem sona eriyor. Denetmenlerin temel yaklaşımı, sahte belge tespitinde belgenin "bilerek" kullanıldığı yönünde olacak ve bunun sonucunda vergi ziyaı cezası standart oranın tam üç katına çıkarılacak.

Vergi Kaçakçılığında Yeni Kriter

1 Ekim kararının uygulamaya alınmasıyla sahte belge kullanan mükelleflerin büyük bir bölümü artık "vergi kaçakçılığı" suçu kapsamında değerlendirilebilecek. Bu sınıflandırma, hem adli süreçleri hem de finansal yaptırımları etkileyen önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Önce Teminat, Sonra Haciz

Yeni sistem yalnızca cezaları artırmakla kalmıyor; kamu alacağını en başından güvenceye almak da hedefleniyor. VDK risk analizlerine göre geçmiş işlemleri şüpheli veya sahte belge kullanma eğilimi yüksek bulunan mükellefler yakın takibe alınacak. Bu mükelleflerden, olası kamu zararını karşılamak üzere devlete teminat göstermeleri istenecek; belirlenen süre içinde yeterli teminat sağlanmazsa bir sonraki adım olarak ihtiyati haciz uygulanacak.

"KURGAN" Sistemi Denetimlerin Beyni Olacak

VDK bünyesindeki Risk Analiz Merkezi tarafından geliştirilen Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, yeni dönemin merkezinde yer alacak. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla çalışan KURGAN, şirketlerin mal ve hizmet alım-satım zincirlerini analiz ederek risk skoru oluşturacak. Sistemin "yüksek riskli" olarak işaretlediği mükellefler, denetim ekiplerinin öncelikli hedefi olacak ve ekipler baskın niteliğindeki denetimlerde faturaya konu malların depolarda fiziken bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
3
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
4
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
5
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım