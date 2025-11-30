Giresun'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun’da yolcu minibüsü ile çarpışan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Orhan Kazımlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 00:59
Giresun'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza detayları

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana gelen kazada, Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine seyreden Osman T. (52) yönetimindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü ile Orhan Kazımlı (16)nın kullandığı 28 AEB 166 plakalı motosiklet çarpıştı.

Minibüsün motosikletin arka tekerine çarpması sonucu genç sürücü yola savruldu. Ağır yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen Orhan Kazımlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki genç kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN’DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRTİLEN 16...

GİRESUN’DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRTİLEN 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ORHAN KAZIMLI YAŞAMINI YİTİRDİ.

GİRESUN’DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRTİLEN 16...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da İlaçlama Sonrası Zehirlenme: 8 Kişinin Durumu İyi, Sorumlu Gözaltında
2
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Zonguldak'ta Gelinini Öldüren 71 Yaşındaki Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Diyarbakır'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
6
İlham Tohti için "Özgürlük" ve "Nobel Barış Ödülü" Adaylık Çağrısı
7
İnegöl'de 30 Kilometrelik Kovalamaca: Sürücü Aracı Çamura Saplayıp Ormana Kaçtı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı