Giresun'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza detayları

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana gelen kazada, Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine seyreden Osman T. (52) yönetimindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü ile Orhan Kazımlı (16)nın kullandığı 28 AEB 166 plakalı motosiklet çarpıştı.

Minibüsün motosikletin arka tekerine çarpması sonucu genç sürücü yola savruldu. Ağır yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen Orhan Kazımlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki genç kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN’DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRTİLEN 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ORHAN KAZIMLI YAŞAMINI YİTİRDİ.