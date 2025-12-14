DOLAR
Kastamonu Kuzeykent'te Kavga: 1'i Ağır, 2 Yaralı — 4 Gözaltı

Kastamonu Kuzeykent'te çıkan kavgada bıçaklanan C.Ç. ağır yaralandı, kardeşi A.Ç. hafif yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 01:40
Olay

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazar Alanı'nda iki grup arasında çıkan kavga büyük paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında C.Ç. bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayda darp edilen kardeşi A.Ç. ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Müdahale ve Taşıma

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan C.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

