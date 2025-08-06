1 Eylül'de Av Yasağı Kalkıyor: Balıkçılar Umutla Hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihi için geri sayım başladı. Balıkçılar, son hazırlıklarını tamamlarken, umutla denize açılacakları anı bekliyorlar. Uzun süredir devam eden av yasağı sebebiyle deniz ürünleri fiyatlarının, bu yeni sezonla birlikte düşmesi bekleniyor.

Balıkçıların en büyük umudu ise bu sezon hamsi ve sardalya tezgâhlarını süslemesi. Hamsi ve sardalya fiyatlarının bu seneki av sezonunda nasıl olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl boyunca hamsi ve sardalya fiyatları 350 TL'nin altına inmeyi başaramadı. Ancak bu yıl, bol av beklentisi ile fiyatların düşüş göstermesi umulmakta.

AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Her sene olduğu gibi, av sezonu 31 Ağustos 2025 gece yarısı itibariyle başlayacak. Bu özel gün, balıkçılar için çok anlamlı bir dönüm noktası oluyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAM

Kıyı şeritlerinde yoğun bir çalışma süreci geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Av yasağı döneminde balıkçılar, hasar gören ağlarını onarırken, teknelerinin motor ve radar sistemlerini de kontrol etti. Sezon boyunca ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanların kusursuz çalışması adına gerekli tüm detaylar titizlikle gözden geçirildi.

Limanlarda, balıkçılar arasında tatlı bir telaş ve heyecan hakim. Bazı balıkçılar, ağlarını imece usulüyle tamir ederken, diğerleri yeni sezon hazırlıklarıyla uğraşıyor.

HAMSİ VE SARDALYADAN BEKLENTİ BÜYÜK

31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı, balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek 5 gırgır ve bağlı teknelerle denize açılacak olmanın coşkusunu yaşıyorlar. Bu yıl denizlerde yapılan gözlemler, özellikle hamsi ve sardalya avında büyük umut vadediyor. Bol miktarda hamsi görülmesi, sektör için oldukça sevindirici bir haber olarak öne çıkıyor.

Balıkçılar, tutacakları balıkları daha önceki yıllarda olduğu gibi balık hallerine getirerek tüketicilerin beğenisine sunacaklar.