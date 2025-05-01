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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul'da Almanya Güvenlik Önlemleri

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:36
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin İstanbul'da Almanya Güvenlik Önlemleri

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, Taksim Meydanı’nda ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı. Müdahale için kontrol noktaları oluşturulurken, İstiklal Caddesi'nde de yaya ve araç trafiği yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim çevresinde gerçekleştirilen güvenlik önlemleri kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı'nda sadece yayaların kontrollü geçişlerine izin verilirken, Beyoğlu’nun çevresindeki ilçelerde de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, TOMA araçlarıyla birlikte bu noktalarda sürekli nöbet tutuyor.

Özellikle Şişli ve Fatih ilçelerinde de önemli yollar kapatıldı. Harbiye'den Taksim’e çıkan sokaklar geçişe kapatılırken, Saraçhane çevresindeki yolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi. Sürücüler, trafik polisleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.

Beşiktaş'ta ise DİSK'in genel merkezi önünde az sayıda kişinin toplandığı gözlemlenirken, burada da güvenlik önemleri artırıldı. Dolmabahçe Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda geniş güvenlik önlemleri uygulanırken, Levent'ten Mecidiyeköy Meydanı'na giden yol bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

Toplu taşıma araçları açısından da değişiklikler mevcut. Metrobüs seferleri Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da durmuyor. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydanı, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu istasyonlarındaki seferler, ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı durdurulmuş durumda.

Bu yıl TÜRK-İŞ tarafından 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Kartal Meydanı'nda ise hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen alanlarda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen alanlarda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

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