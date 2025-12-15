Afyonkarahisar'da 20 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından akaryakıt üretim tesisine çevrilen bir depoya yapılan baskında 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon ve soruşturma

Edinilen bilgilere göre operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Ekiplerin kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik iki aylık takibi sonucunda, köydeki depoda üretim yapıldığı tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimizle kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Sandıklı ilçesine bağlı bir köyde iki ay süren takip neticesinde ’Kaçak Akaryakıt Üretim Tesisi’ olarak kullanıldığı tespit edilen bir depoya operasyon yapıldı. Operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

