Gazze'de Şiddetli Yağış: Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Sular Altında

Gazze'de etkili yağış, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını su altında bıraktı; barınma koşulları daha da kötüleşti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:00
Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin başlamasıyla etkili olan şiddetli yağış, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları etkiledi. Birçok çadırın sular altında kaldığı bildirildi ve bölgedeki insani koşullar yağmurla birlikte daha da kötüleşti.

Zarar ve Yaralanmalar

Yetkililer, Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel al-Hawa Mahallesinde bir duvarın çadırların üzerine yıkılması sonucu birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Barınma ihtiyacı bölgedeki en acil sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Byron Fırtınası'nın Etkileri

Geçtiğimiz günlerde bölgeyi vurmuş olan Byron Fırtınası sırasında en az 13 bina yıkılmış, yaklaşık 27 bin çadır su altında kalmıştı. Fırtına nedeniyle 12 Filistinli hayatını kaybetmişti, bu durum yağışlarla birlikte insani krizi derinleştiriyor.

Gazze'de barınma ve acil yardım ihtiyacı giderek kritik bir boyuta ulaşırken, sağlık ve güvenlik koşullarının kısa sürede iyileştirilmesi önem taşıyor.

Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağış sonucu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı.

