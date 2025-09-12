Kpnashi'de Eyüp Sultan Külliyesi Açıldı — Daru’l Erkam Foundation Hizmete Girdi

Daru’l Erkam Foundation tarafından Niger eyaletinin Kpnashi köyünde inşa edilen Eyüp Sultan Külliyesi, cami ve eğitim birimleriyle hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:58
Nijerya'nın Kpnashi köyünde Eyüp Sultan Külliyesi hizmete girdi

Nijerya’da faaliyet gösteren Hüdayi Vakfına bağlı Daru’l Erkam Foundation, Niger eyaletinin Kpnashi köyünde inşa edilen Eyüp Sultan Külliyesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Türkiye’den gelen vakıf yetkilileri, üniversite rektörü, bölge yöneticileri ve köy halkı katıldı.

Törende verilen mesajlar

Törende konuşan yetkililer, külliyenin cami ve eğitim kurumlarıyla bölgeye önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti. Katılımcılar, projenin hem ibadet hem de eğitim alanında sürdürülebilir fayda sunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Külliyenin teknik özellikleri

Külliye şu birimleri içeriyor:

750 kişilik iç ve 1500 kişilik bahçe kapasitesine sahip cami, 576 öğrenci kapasiteli medrese, kreş ile ilk ve ortaokul bölümleri. Ayrıca külliye bünyesinde bayram namazı alanı ve kurban kesim yeri de bulunuyor.

Vakfın hedefi ve sözcünün mesajı

Açılışta söz alan Daru’l Erkam Foundation Başkanı Doğan Gökmen, projenin bundan sonraki aşamasına işaret ederek, “İşin kolay kısmı bitti. Şimdi sıra bu camiyi ve okulu hınca hınç doldurarak, burada öğrendiklerimizi yaşayıp yaşatmakta. Asıl zor olan kısmı budur.” ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer ve toplum temsilcileri, külliyenin bölge eğitimine ve sosyal hayatına sağlayacağı katkının uzun vadeli olacağına dair olumlu beklentilerini paylaştı.

Nijerya’da faaliyet gösteren Hüdayi Vakfına bağlı Daru’l Erkam Foundation, Niger eyaletinin Kpnashi köyünde inşa edilen Eyüp Sultan Külliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak