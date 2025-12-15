DOLAR
Fatih'te Esnaf Kavgası: 'Yer İşgali' İddiası Yumruklara Yol Açtı

İstanbul Fatih'te 'yer işgali' tartışması iki büfe çalışanı arasında büyüdü; yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 3 kişi gözaltına alındı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:13
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir iş yerinin önünde yaşanan 'yer işgali' tartışması iki büfenin çalışanları arasında büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Olay, sabah saatlerinde Hobyar Mahallesinde meydana geldi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde yer işgali yapıldığı iddiasıyla başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi. İlk iki çalışan arasındaki gerilim, diğer çalışanların da müdahil olmasıyla büyüdü ve taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olay sırasında bazı kişiler yaralandı.

Gözaltılar ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri müdahale ederek grubu ayırdı. Olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E. ve S.D. ise "kasten yaralama" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Görüntüler ve kamuoyu

Kavganın an ve an kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri olayın şiddetini gösterirken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

