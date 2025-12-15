DOLAR
Bozyazı'da Sazlık Yangını Söndürüldü — Bir Sera Zarar Gördü

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki sazlık yangını, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; bir serada hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:27
Olay ve müdahale

Akşam saatlerinde Kaledibi Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına doğru yaklaşınca, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmaları ile bölgede yeniden alevlenme riski en aza indirildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir üreticiye ait serada hasar meydana geldi.

