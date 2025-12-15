Bozyazı'da Sazlık Yangını Söndürüldü — Bir Sera Zarar Gördü

Olay ve müdahale

Akşam saatlerinde Kaledibi Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına doğru yaklaşınca, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmaları ile bölgede yeniden alevlenme riski en aza indirildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir üreticiye ait serada hasar meydana geldi.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, YANGINDA BİR ÜRETİCİYE AİT SERADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.