1 tondan fazla uyuşturucu ve 400’den fazla gözaltı

İçişleri Ali Yerlikaya, İl Emniyet Genel Müdürlükleri tarafından 41 ilde, İl Jandarma Genel Komutanlıkları tarafında ise 12 ilde gerçekleştirilen “Narkoçelik-9” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, operasyonun uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına yönelik olduğunu belirtti. Yapılan operasyonlarda çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 kişinin de yakalandığını duyurdu.

1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin hapın ele geçirilmiş olduğu bu operasyonlarda, İl Emniyet Genel Müdürlükleri, toplamda 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik köpek ile 41 ilde görev yaptı. Aynı zamanda İl Jandarma Genel Komutanlıkları da 12 ilde operasyonlara katıldı.