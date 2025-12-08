DOLAR
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 233 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla Narkotik ekipleri Kasım ayında düzenlediği operasyonlarda 233 şüpheliyi gözaltına aldı; çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:05
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 233 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla İl Emniyeti Kasım Ayı Operasyonlarında 233 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Ele geçirilen maddeler ve operasyon detayları

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayı boyunca yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 5 bin 339 gram esrar, bin 273 gram skunk, 473 gram kokain, 378 gram bonzai, 124 gram metamfetamin, 553 adet sentetik ecza, 16 adet ecstasy ve 10 adet hassas terazi bulunuyor.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımı şüphesiyle toplam 233 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 40 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

MUĞLA’DA ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE

MUĞLA’DA ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE

