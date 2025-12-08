Bilecik’te Benzinle Mangal Yakma Girişimi Bağ Evini Kül Etti

Bilecik’te benzinle mangal yakma girişimi bağ evini küle çevirdi
Olayın detayları
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Kütahya Caddesi mevkiinde Murat K.'ya ait ahşap bağ evinde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, şahsın yeğeni Semih K., mangalı benzin kullanarak tutuşturmaya çalıştığı sırada alevler kontrolsüz şekilde büyüdü ve kısa sürede bağ evini sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Dodurga İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
