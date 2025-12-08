DOLAR
Başkan Subaşı, Özel Türkoğlu Kreşi Öğrencilerini Belediyede Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Özel Türkoğlu kreşi öğrencileri ve öğretmenlerini belediyede kabul ederek sorularını yanıtladı ve toplu fotoğraf çektirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:07
Ziyarette sohbet, ikram ve hatıra fotoğrafı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Özel Türkoğlu kreşi öğrencileri ve öğretmenlerini belediyede konuk etti. Ziyaret kapsamında minik misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Subaşı, çocukların merak ettiklerini yanıtladı ve belediye çalışmalarına dair görüşlerini dinledi.

Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Başkan Subaşı, misafirlere hitaben "Nazik ziyaretleri için güzel çocuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediye binasında gerçekleşen buluşma, ziyaretin sonunda düzenlenen toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

