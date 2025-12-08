Başkan Subaşı, Özel Türkoğlu Kreşi Öğrencilerini Belediyede Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Özel Türkoğlu kreşi öğrencileri ve öğretmenlerini belediyede kabul ederek sorularını yanıtladı ve toplu fotoğraf çektirdi.