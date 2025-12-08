Bilecik'te Gönüllü Gençlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Yurt temsilci öğrenciler ödüllendirildi

Bilecik genelindeki yurtlarda yürütülen gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlayan temsilci öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Programa katılan gönüllü gençler, yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları nedeniyle bir araya geldi. Belgeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir takdim etti.

Demir, öğrencilerin katkılarıyla yürütülen faaliyetlerin hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de gençlerin sosyal gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gönüllülük ruhuna değer katan tüm gençlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

