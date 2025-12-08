DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Bilecik'te Gönüllü Gençlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Bilecik'te yurt temsilci öğrencilere gönüllülük çalışmalarına katkıları için İl Müdürü Ramazan Demir tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:07
Bilecik'te Gönüllü Gençlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Bilecik'te Gönüllü Gençlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Yurt temsilci öğrenciler ödüllendirildi

Bilecik genelindeki yurtlarda yürütülen gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlayan temsilci öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Programa katılan gönüllü gençler, yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları nedeniyle bir araya geldi. Belgeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir takdim etti.

Demir, öğrencilerin katkılarıyla yürütülen faaliyetlerin hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de gençlerin sosyal gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gönüllülük ruhuna değer katan tüm gençlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

BİLECİK'TE GÖNÜLLÜ GENÇLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

BİLECİK'TE GÖNÜLLÜ GENÇLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

BİLECİK'TE GÖNÜLLÜ GENÇLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Zabıta 270 İş Yerini Denetledi: 10 İş Yerine 14 bin 60 lira Ceza
2
Zeki Müren Bursa'da 94. Doğum Günü Anma Gecesi
3
Kartlı Kilitlerde Yangın Standardı: Süre 31 Aralık 2025'e Uzadı
4
Karabük'te Caddeye İnen 3 Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Düşürdü
5
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
6
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
7
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi