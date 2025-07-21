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1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi Üsküdar'da

Üsküdar'da düzenlenen 1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 03:21
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 03:21
1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi Üsküdar'da

1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi Üsküdar'da

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul Yörük Türkmenler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi", Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Türk dünyasından sanatçıların katılım gösterdiği etkinlikte, konserler, ikramlar ve sahne gösterileri izleyicilere sunuldu. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Usta, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerine devam ediyoruz. Yedi ayrı Türk dünyası ülkesinden hemşerilerimizi misafir ettik ve onların folklorlarını, kültürlerini izleme fırsatımız oldu. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Büyük Bir Kardeşlik Mesajı

Usta, Üsküdar Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri sürdürme arzusunu vurgularken, "Dünyanın dört bir yanından insanları misafir etmek istiyoruz. Kültürlerimizi yaşatmak için Üsküdar'da yaklaşık 950 sivil toplum kuruluşu var ve onlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Anara Baizhanova, etkinliğin açılışını eylül ayında yapmayı düşündüklerini ancak bugünkü konser düzenleme kararı aldıklarını belirtti. Gürcistan gibi farklı ülkelerden katılımcıların da yer aldığı etkinlikte, Baizhanova, Tomris Hatun'un savaşçı ve adalet arayan bir kadın kraliçe olduğunu belirterek, "Bu derneğe böyle bir ad verdik çünkü ben de kendimi böyle görüyorum." dedi.

Baizhanova, "Farklı ülkelerden oluşan güzel bir ekip kurduk. Bugün beni kırmadılar ve gönüllü olarak geldiler. Hem konserimizi hem açılışımızı gerçekleştirdik. Türkiye'ye de çok minnettarız" diyerek etkinliğe duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, geçmişte gerçekleştirdikleri etkinliklerin ardından, gelecekte daha fazla ve güzel programlar yapacaklarının altını çizdi.

Programa, sivil toplum yöneticileri, muhtarlar ve çeşitli ülkelerden konuklar katıldı. Etkinliğin sloganı ise, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası kardeşliği" oldu.

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul Yörük Türkmenler...

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul Yörük Türkmenler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi" Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul Yörük Türkmenler...

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul Yörük Türkmenler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi" Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

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