1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı Üsküdar Meydanı'nda açıldı

Üsküdar Kaymakamlığı'nın, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlediği 1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı, Üsküdar Meydanı'nda kapılarını açtı.

Fuar, Türkiye'nin önde gelen 100 yayınevi ile 400 yazar'ın okurlarla buluşacağı bir platform olarak planlandı.

Açılışta yetkililer ne dedi?

İstanbul Valisi Davut Gül açılışta projenin amaçlarından söz ederek projenin hem okumayı artırmayı hem de aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti ve "En büyük amacımız ve arzumuz, öğrencilerimizin kitapla temasını arttırmak, yazarlarla tanıştırmaktır. Bu fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop Üsküdar'da düzenlenen fuarların bir gelenek hâline geldiğine vurgu yaparak, "Bugünkü fuarla, daha önceki etkinliklerin kalitesi daha da artmış oldu. Kültürümüzde kitabın çok kıymetli bir anlama sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada ilk akla gelen elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitabın ilk emri de 'Oku'dur. Diğer kitaplar da onunla olan münasebetleri dolayısıyla kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu. Şentop ayrıca "Üsküdar kitaba ve fuara en çok yakışan yerlerden biridir. Fuarın bütün kitapseverler için hayırlı olmasını diyorum." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ise Üsküdar'a yeni bir soluk getirmekten memnun olduklarını ifade ederek, "Halkımızı Üsküdar'ımızın eşsiz boğaz manzarası eşliğinde kitaplarla buluşmaya davet ediyoruz. Kitaplar düşünce dünyamızın en önemli yol arkadaşıdır. Burada çok sayıda yayınevi, binlerce kitap olacak ve imza günleri düzenlenecek. Fuarımızın düşünce ve bilgi paylaşımının bir merkezi olması en büyük arzumuz." dedi.

Onur yazarı ve fuarın mesajı

Bu yıl ilki düzenlenen fuarın onur yazarı olarak seçilen İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Fuarın asıl onur konukları bütün insanlığa vicdan kitabını yeniden yazdıran, onurun, şerefin, özgürlüğün ve istiklalin ne olduğunu anlatan Gazzeli çocuklardır. Ben de burada onların bir sözcüsüyüm." dedi.

Görmez ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bilginin gayesi hakikati anlamak olmaktan çıktı. Ne yazık ki bilgi artık bir güce dönüştü. Artık amaç kainatı anlamak değil, ona hakim olmak. Sosyal bilimler de bu yoldan gittiler ve sömürünün bir parçası oldular. Bilginin güce, silaha ve paraya dönüştüğü bu noktada okumanın önemi kadar neyi ve nasıl okuduğumuz da önemli olduğunu hatırlamak gerekiyor. Okumayı satırdan, satıra taşımalıyız. Biz, 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku' emrine muhatap olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu yüzden kitabı yüceltmeliyiz, kitap medeniyetini yeniden ihya etmeliyiz. Düzenlenen fuarın da ilimle, hikmetle kendimizi ve varlığı anlamamıza vesile olmasını diliyorum."

Fuar kapsamında Tufan Gündüz, Ali Ural, Nurullah Genç, Ahmet Özhan, Leyla İpekçi, İhsan Süreyya Sırma, Mahmut Erol Kılıç, Savaş Barkçin, Mehmet Ali Bulut, Halis Aydemir, Yusuf Kaplan, Taha Kılınç ve İsmail Kara'nın da aralarında olduğu birçok yazar okurlarla bir araya gelecek.

Etkinlik programı ve imza günleri Üsküdar Meydanı'nda devam ederken fuar 19 Ekim'e kadar açık olacak.

