Maslak’ta Oto Tamirhanesine Silahlı Saldırı — Şüpheli E.B. Gözaltında, Olay Kamerada

Maslak’ta oto tamirhanesine silahlı saldırı

20 Kasım Perşembe günü saat 18.15 sıralarında, Sarıyer Maslak Oto Sanayi içinde bulunan bir oto tamirhanesine kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında atılan mermiler iş yerinin camlarına ve park halindeki bir araca isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin koşarak geldiği, dükkâna ateş ettiği ve ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelinin yakalanması

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Sanayi içindeki esnafın kovalamacası sırasında, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüpheliyi üzerindeki silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi ve karakola götürüldü.

İfade ve soruşturma

Karakoldaki ifadesinin ardından E.B., olaya bağlantılı kişi veya kişilerin belirlenmesi amacıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İddia: 5 milyon lira haraç istendi

İddialara göre, şüpheliyi yurt dışından arayan bir kişinin, oto tamirhanesini yeni açtığını düşündüğü iş yeri sahibinden 5 milyon lira istediği belirtildi. İş yeri sahibinin dükkanı yeni açmadığını, yalnızca tabela değişikliği yaptığını söyleyerek para vermeyi reddettiği ve bu nedenle saldırının gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kameraya yansıyan görüntüler ve yakalanan şüphelinin ifadesi, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

