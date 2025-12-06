Hatay'da Eşini Baltayla Öldüren 77 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Hatay Erzin'de 77 yaşındaki B.S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi baltayla öldürüp banyoya gömdü; çocukların ihbarı sonrası jandarma geldi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:12
Hatay'da Eşini Baltayla Öldüren 77 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Eşini Baltayla Öldüren 77 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Erzin'de akşam saatlerinde yaşanan olayın ayrıntıları

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki B.S., iddiaya göre eşi 61 yaşındaki Meliha S.'nin baş kısmına baltayla vurarak öldürdü ve cesedi evin banyosuna açtığı çukura gömdü.

Çiftin çocukları bir süre annelerinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri şüpheli ile görüşerek soruşturma başlattı. Yapılan sorgulama sonucunda B.S. suçunu kabul ederek itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.S. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY’DA 61 YAŞINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREREK EVİN BANYOSUNA AÇTIĞI MEZARA GÖMEN 77 YAŞINDAKİ ŞAHIS...

HATAY’DA 61 YAŞINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREREK EVİN BANYOSUNA AÇTIĞI MEZARA GÖMEN 77 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi