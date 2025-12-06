Hatay'da Eşini Baltayla Öldüren 77 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Erzin'de akşam saatlerinde yaşanan olayın ayrıntıları

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki B.S., iddiaya göre eşi 61 yaşındaki Meliha S.'nin baş kısmına baltayla vurarak öldürdü ve cesedi evin banyosuna açtığı çukura gömdü.

Çiftin çocukları bir süre annelerinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri şüpheli ile görüşerek soruşturma başlattı. Yapılan sorgulama sonucunda B.S. suçunu kabul ederek itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.S. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

