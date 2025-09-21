10. Sivrihisar Hava Gösterileri: SOLOTÜRK, Eurofighter ve Tarihi Uçaklar Sahne Aldı

Sivrihisar'da düzenlenen 10. Hava Gösterileri, RAF Typhoon, SOLOTÜRK, Semin Öztürk Şener ve Vecihi 4 replikası ile tarihi uçak gösterileriyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:39
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri etkinliği sona erdi. Gösteriler, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Uluslararası katılım: RAF Typhoon

Etkinlikte, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Air Force) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı 25 kişilik bir ekiple yer aldı. İngiliz ekip, FGR.4 tipi Eurofighter jet uçağı ile yüksek performanslı akrobasi hareketleri sergileyerek izleyicileri etkiledi.

Türk akrobasi ve tarihe saygı

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de etkinlikte sahne aldı; Şener, "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağıyla gösteri yaptı. Ayrıca, Türk havacılığının önde gelen isimlerinden tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak olan "Vecihi 4"ün replikası da gökyüzüyle buluştu.

Tarihi uçaklar ve özel makineler

Organizasyonda, Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler ile P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gösteri gerçekleştirdi.

Duygusal an: Dede ile torun

Profesyonel akrobasi pilotu 60 yaşındaki Ali İsmet Öztürk ile 5 yaşındaki torunu Pars Şener, etkinlikte ikinci kez birlikte uçuş gerçekleştirdi. Dede ve torunun gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Final: SOLOTÜRK gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de organizasyonda gösteri uçuşu yaparak etkinliğe damga vurdu. Gösterileri izlemeye gelen çok sayıda kişi akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti ve coşku alkışlarla sürdü. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunun ardından etkinlik sona erdi.

