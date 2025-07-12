10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 9 Ağustos'ta Başlıyor

10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Başlıyor

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, 9-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. 10. kez düzenlenecek olan bu fuar, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçiriliyor.

Fuar Detayları

Bu yılki fuara, 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara, bu yıl 130 binden fazla kitapseverin gelmesi öngörülüyor.

Kültürel Bir Köprü Kuruluyor

Fuara ilişkin bilgi veren Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, “Kurumsal kimliğimizi yeniledik, yeni bir ruhla genç ve dinamik ekiple çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği gibi önemli kuruluşların katkılarıyla bu yıl Türk yayıncıların da fuarda yer alacağını belirtti.

Arapça ve Türkçe Etkinlikler

Ağırakça, fuar sürecinde Türkçe etkinliklerin de yapılacağını ve eğitimcilerin gönüllü olarak etkinliklerde yer alacağını vurguladı. “Bir kültür köprüsü kurmaya çalışıyoruz,” diyen Ağırakça, Türkçe etkinliklerin yanı sıra Arapça da aktivitelerin olacağını ifade etti.

Kitap Fiyatları Uygun Olacak

2023 fuarının en dikkat çekici özelliklerinden biri, kitap fiyatlarındaki ucuzluk olarak öne çıkıyor. Okurları birçok sürpriz ve yenilik bekliyor.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, 9-17 Ağustos'ta Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak "10. İstanbul Arapça Kitap Fuarı" basın toplantısı Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Basın toplantısına Fuarın Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Ammar Abdulhalik (solda), Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, (sol 2), Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç (sol 3), Fuarın Genel Koordinatör Yardımcısı Samir Sade (sağ 3) ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar (sağ 2) katıldı.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, 9-17 Ağustos'ta Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak "10. İstanbul Arapça Kitap Fuarı" basın toplantısı Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Basın toplantısına Fuarın Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Ammar Abdulhalik (solda), Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, (sol 2), Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç (sol 3), Fuarın Genel Koordinatör Yardımcısı Samir Sade (sağ 3) ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar (sağ 2) katıldı.