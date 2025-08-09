10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Açıldı

Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu. Etkinlik, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenleniyor.

Kültürel İlişkilerin Sürdürülebilirliği

Fuarın bu yılki teması, “kültürel ilişkilerin sürdürülebilirliği” olarak belirlendi. Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlikte 24 ülkeden 300’ü aşkın yayınevi yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den Açılış Mesajı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Arapçanın inanç ve kültürdeki önemine vurgu yaparak, “Arapça, bizim için sadece bir dil değil, inancımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Türkçeyi ne kadar önemsiyorsak Arapçayı da o kadar önemsiyoruz.” dedi.

Bir Kültürel Buluşma

Fuarın Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, etkinliğin 10 yıl önceki hayalin sonucu olduğunu, 30’a yakın ülkeden 300’den fazla yayınevinin katılımıyla önemli bir kültürel buluşmaya tanıklık ettiklerini belirtti.

Arapçanın Geleceği ve Göç

25. ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Arapçanın bu toprakların vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgularken, Arap nüfusunun azalmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Dijitalleşme ve Kitap Okuma

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dijitalleşmenin kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Kitap okumaya devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Ümmetin Ortak Dili

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, Arapçanın Müslüman dünya için bir ortak dil ve miras olduğunu vurgulayarak, kitabın öneminin her zaman artması gerektiğini ifade etti.

Fuarın Etkinlikleri

Fuar, Türk ve Arap kültürleri arasında köprü oluşturmayı amaçlıyor. Çocuk etkinlik alanında Türkiye'de yaşayan Arap çocuklara kültürel deneyimler sunulurken, gençlik köşesinde ise kitaba yakınlaşan aktiviteler düzenleniyor. Ayrıca, fuarda Türkçe ve Arapça ortak kelimelerin tanıtıldığı oyunlar ve yarışmalar da yer alıyor.

Copyright Corner ve Ziyaretçi Sayıları

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Copyright Corner ile Arap ve Türk yayınevleri telif görüşmeleri yapacak. Geçen yıl 130 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl 200 binden fazla kitapseveri ağırlaması bekleniyor. Etkinlik, 17 Ağustos’a kadar devam edecek.

