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10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler

Diyarbakır'da 10 yıl önce katledilen gençlerin aileleri acılarının dinmediğini ifade ediyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:04
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler

Diyarbakır'da 10 Yıl Önce Yaşanan Olayın Etkileri

Diyarbakır'da, 2014 yılının Kurban Bayramı’nda, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan gençler, PKK yandaşları tarafından acımasızca katledildi. Bu olayda yaşamını yitiren Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un aileleri, evlatlarına olan özlemlerini her geçen gün daha fazla yaşıyorlar.

Ailenin Acısı Dinmiyor

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir dernek aracılığıyla yoksullara kurban eti dağıtırken, 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen gençlerin aileleri, mezar başında dua ediyor ve gözyaşı döküyor.

Öztekin Dakak'ın Anıları

Öldürülen gençlerden biri olan Ahmet Dakak’ın babası Öztekin Dakak, aradan geçen 10 yıla rağmen acılarının hala taze olduğunu belirtti. Gazze’deki çocuk cinayetlerini duyduğunda, kendi çocuğunu düşündüğünü ifade eden Dakak, "Çocuklarımız, Allah rızası için merhametle kurban eti dağıtırken katledildiler" dedi. Oğlu 29 yaşında olsaydı, evlenip belki de çocuk sahibi olabileceğini söyledi. Her hafta oğlunun mezarını ziyaret ettiğini vurgulayan Dakak, "Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Mehmet Gökguz'un Hatıraları

Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz ise kaybının acısını her zaman hissettiğini ifade ederek, "Hasan’ı morgda gördüğümde gördüğüm manzara hâlâ gözlerimin önünde" ifadelerini kullandı. Gökguz, bu acının hayatı boyunca unutulmayacağını vurgulayarak, "Bu çocukların suçu neydi? Fakirlere et dağıtmaktan başka bir şey yapmamışlardı" dedi.

Mehmet Gökguz, her gün acının aynı şekilde yandığını ve evlat acısının hayatta unutulamayacak en büyük acı olduğunu belirtti.

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