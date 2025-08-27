DOLAR
100'den Fazla STK'dan Çağrı: İsrail'deki ABD'li Muhammed İbrahim Serbest Bırakılsın

100'den fazla STK, İsrail'de tutulan 16 yaşındaki ABD vatandaşı Muhammed İbrahim'in serbest bırakılması için ABD yönetiminden müdahale talep etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:56
100'den Fazla STK'dan Çağrı: İsrail'deki ABD'li Muhammed İbrahim Serbest Bırakılsın

100'den fazla STK, Muhammed İbrahim için Washington'a çağrı yaptı

Koalisyon, ABD yönetiminden derhal müdahale talep ediyor

100'den fazla insan hakları grubu ve sivil toplum kuruluşundan oluşan koalisyon, yönetimin İsrail'de hapiste tutulan ABD vatandaşı Muhammed İbrahim'in serbest bırakılması için harekete geçmesini istedi.

STK'lar, taleplerini içeren mektubu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iletti. Mektupta, 16 yaşındaki İbrahim'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde herhangi bir duruşma yapılmadan tutulduğu belirtiliyor.

Mektupta ayrıca, İsrail'in dayattığı olumsuz hapishane koşullarının İbrahim'in sağlık durumunun gittikçe kötüleşmesine neden olduğu vurgulandı.

"ABD Dışişleri Bakanlığından, Muhammed İbrahim'in İsrail hapishanesinden güvenli tahliyesini sağlaması için harekete geçmesini talep ediyoruz."

Koalisyon, mektupta ABD yönetiminin acil ve somut adımlar atmasını isteyerek, İbrahim'in güvenli tahliyesinin sağlanmasını talep etti.

