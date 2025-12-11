DOLAR
Karabük'te Doğal Gaz Patlaması Sonrası Hasarlı Bina 3 Yıl Sonra Yıkılıyor

2022'deki doğal gaz patlamasında ağır hasar gören 4 katlı Sarıipek Apartmanı, Karabük'te üç yıl sonra güvenlik gerekçesiyle yıkılmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:11
Karabük’te 2022 yılı Ekim ayında yaşanan doğal gaz patlaması sonucu ağır hasar gören ve çökme riski taşıyan 4 katlı Sarıipek Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmaları ve güvenlik önlemleri

Yeşil Mahalle Özgür Sokak’ta bulunan apartmanda patlama sonrası iki bina boşaltılmış ve yol ulaşıma kapatılmıştı. Karabük Belediyesi, binanın güvenlik riski oluşturduğu ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi. Bölgeye sevk edilen iş makineleri eşliğinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım çalışmaları başlatıldı.

Bina sahibinin açıklaması

İbrahim Sarıipek sürecin üç yıldır sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Üç yıldır uğraşıyorduk. Bina tehlikeliydi. İçeride ne olacağı belli değildi. Gerekli önlemleri kendimizce almaya çalıştık ama o süreçte bize yardımcı olmaya çalıştılar; yine de çok bir destek görememiştik. Sonrasında sağ olsun Özkan Başkan bize yardımcı olmak adına elinden gelen her şeyi yaptı. Bu noktaya geldik, şükür."

"Yıkılacağı için aslında biraz üzgünüz ama sonuçta mahalle ve semt için tehlike arz ediyordu. O yüzden şu anda inşallah yıkılacak, temizlenecek. Sonrasında bakacağız. Süreç belki biraz uzun sürdü ama kazasız belasız bir güne geldik. Bugünden sonrası da inşallah bu şekilde devam eder" ifadelerine yer verdi.

