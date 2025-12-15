100. Yıl Bulvarı'nda İlk Etap Asfalt Çalışması Tamamlandı

100. Yıl Bulvarı'nda ilk etap asfalt çalışması tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği için hayati öneme sahip 100. Yıl Bulvarı'nda başlattığı iyileştirme çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Altyapı çalışmalarının neden olduğu deformasyon sonrası başlatılan yenileme çalışması, planlanan etaplar doğrultusunda sürdürülecek.

Çalışmanın ayrıntıları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, pazar sabahı 07.00'de trafiği kapatarak çalışmalarına başladı. İlk etapta Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasındaki yaklaşık 1.050 metrelik bölümde eski, deforme olan asfalt söküldü ve yaklaşık 1.400 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 yıldır asfaltı yenilenmeyen 100. Yıl Bulvarı'nda etap etap yenileme planı çerçevesinde çalışmaları sürdürecek.

Başkan Vekili Özdemir çalışmaları yerinde inceledi

Çalışmaları yerinde izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün'den bilgi aldı. Özdemir, çalışmaların etaplar halinde planlandığını belirterek şunları söyledi: 'Altyapı kazılarından sonra 6 etaplı bir çalışma olarak planladık. Bugün bin 50 metrelik ilk etabı yapıyoruz. İlk olarak Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasını planladık. Aşağı yukarı 20 senelik bir asfalt burası, yenilemeye karar verdik.'

Özdemir, ilk etabın en büyük etap olduğunu vurgulayarak, 'Bu bizim en büyük etabımızdı. Bundan sonraki etaplar daha küçük olacak. Kurum kuruluşların altyapı çalışmaları nedeniyle ciddi tahribatlarımız vardı. 20 yıldır kullanılan bir yolda 100. Yıl Bulvarı’nda yenileme çalışması yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yol trafiğe açıldı

Gün boyu süren çalışmaların ardından asfalt serimi tamamlandı ve yol üzerinde çizgi çalışması yapıldı. 100. Yıl Bulvarı'nın Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasında kalan bölüm, 24 saatlik çalışmanın ardından pazartesi sabahı trafiğe açıldı.

