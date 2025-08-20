101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri: EXPO 2025 Osaka'da Çok Boyutlu Panel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Japonya'nın Osaka kentinde, EXPO 2025 Osaka Kansai Türkiye Pavilyonunda düzenlenen panel, iki ülke ilişkilerinin tarihsel kökleri ve geleceğe dönük potansiyelini tartışmaya açtı.

Etkinliğe yerli ve yabancı konuklar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve devlet görevlileri katıldı. Panelin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat üstlendi.

Panelde Ele Alınan Konular

Panelde, Türkiye-Japonya ikili ilişkilerinin tarihsel derinliği, güncel yansımaları ve geleceğe yönelik potansiyeli çok boyutlu bir perspektiften ele alındı. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ötesinde kültür, sanat, eğitim, turizm ve teknoloji gibi alanlardaki iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceği gündeme geldi.

Konuşmacıların Vurguladıkları

Nobuaki Tanaka, Türkiye'nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile ilişkileri ile Çin, Rusya ve Orta Doğu ülkeleriyle geliştirilen çok yönlü diplomasisine dikkat çekti. Tanaka, Türkiye'nin jeopolitik konumunun güç kazandığını vurguladı. Görev süresi sırasında düzenlenen 2010 Japonya Yılı kapsamında 200'e yakın etkinlik gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2010'da Japonya'nın Türkiye'de yaptığı doğrudan yatırımların ciddi bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Prof. Dr. Nobuo Misawa, ekonomik ilişkilerin kültürel ve kişisel etkileşimlerle desteklenmesinin dostluğu güçlendireceğini belirtti. Misawa, ilişkilerin yalnızca siyasi ve ekonomik boyutta kalmaması gerektiğini, EXPO 2025 Osaka, Kansai'de sergilenen yeniliklerin geleceğin kültürel köprüsünü oluşturabileceğini kaydetti.

Emekli Büyükelçi Yutaka Yokoi, Türkiye'deki görevi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasındaki kişisel dostluğun etkisini yakından izlediğini aktardı. Yokoi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği sürecinde ortaya çıkan dayanışmaya dikkati çekti ve Türkiye ile Japonya'nın Ukrayna savaşı ve bölgesel krizler gibi güncel meselelerde birlikte hareket edebileceğini söyledi.

Etkinliğin Kapanışı

Panel, iki ülke ilişkilerinin insani ve duygusal temellerini simgeleyen 1890 yılında Japonya'ya dostluk ziyareti sırasında tayfuna yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni faciasına ilişkin videonun gösterimiyle sona erdi.

