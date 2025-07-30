107 Yaşındaki Hatice Nine, Yıllara Meydan Okuyor

Isparta'nın Asırlık Çınarı: Hatice Tokmak

Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, yaşamı ve enerjisi ile çevresindekileri etkilemeye devam ediyor. 1918 yılında dünyaya gelen Tokmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yalnızca 5 yaşındaydı.

Bekar Kalmış, Ailesiyle Güçlü Bağlar Kurmuş

1962 yılında hayat arkadaşı Kadir Tokmak'ı 45 yaşında kaybeden Hatice nine, çocukları ile birlikte yaşama kararı aldı. Şu an 4 çocuğu ve 9 torunu bulunan Tokmak, ilerlemiş yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılayarak yaşamını sürdürüyor.

Geçmişteki El Emeği ve Günlük Yaşamı

Hatice Tokmak, geçmişte halı dokuyarak ailesine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Uzun yıllar boyunca el emeğiyle çalıştığını hatırlatan Tokmak, "Sürekli halı işlerdim, ne iş varsa yapardım." diyerek yaşadığı zengin yaşam deneyimini aktardı.

Sağlığıyla İlgili Bilgiler

Anneleriyle aynı evde yaşayan 75 yaşındaki oğlu Ramazan Tokmak, annesinin sağlığına dair, "Allah'a şükür, ne kalp var ne mide, hiçbir rahatsızlığı yok." sözlerini kullanarak onun ne kadar sağlıklı olduğunu dile getirdi. Tokmak, annesinin her sabah kendine bakarak güne başladığını ve yiyeceklerinden seçici olmadığını da belirtti.

Kayınvalidesi ile Güzel Anılar Biriktiriyor

Hatice Tokmak'ın gelini Nurten Tokmak ise kayınvalidesine duyduğu sevgiyle, yıllar boyunca birlikte vakit geçirip halı dokuduklarını ifade etti. "Yıllardır birlikte güzel vakit geçiriyoruz." diyerek aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha vurguladı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı, yaşam enerjisi ve ailesiyle kurduğu güçlü bağlarla dikkati çekiyor.

Isparta'nın Atabey ilçesinde 107 yaşındaki Hatice Tokmak, sağlığı, yaşam enerjisi ve ailesiyle kurduğu güçlü bağlarla dikkati çekiyor.