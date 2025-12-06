Eskişehir'de El Emeği: Şükran Karol'ın Renkli Örgü Çiçekleri

Eskişehir'de el işi üreticisi Şükran Karol, soğuk havaya rağmen tezgahında renkli örgü çiçek ve oyuncaklarını sergileyip satıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:43
Ev hanımı Şükran Karol, çocukluk tutkusu el işini mesleğe dönüştürerek, soğuk havaya rağmen tezgahının başında renkli örgü çiçek ve oyuncaklarını satışa sunuyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları düşse de el işi üreticileri tezgahlarını terk etmiyor. Yıllardır bu sanatla uğraşan Karol, binbir emekle hazırladığı ürünleri sergilemeyi sürdürüyor. Özellikle renkli örgü çiçekler ve oyuncaklar vatandaşların görselliğe olan ilgisiyle canlılığını koruyor.

"Gece uykumdan kalkıp model çıkarıyorum"

Karol, bu yeteneğin doğuştan geldiğini ve çocukluğundan beri el işiyle uğraştığını söyleyerek, "Çocukluğumdan beri uğraşa uğraşa bugünlere geldik. Bu yetenek sanırım doğuştan geliyor. Gece uykumda bile aklıma bir model düştü mü, kalkıp o modeli çıkarıyorum" dedi.

Uzun çalışma saatleri ve üretim temposu

Vatandaşların özellikle görsel açıdan zengin ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Karol, "İnsanlar genellikle görsele ve renklere bakıyor; çiçekler ve oyuncaklar bayağı ilgi çekiyor. Çiçekleri yapmak, oyuncak örmeye göre daha zor."

Karol, tezgah başında ve evde fırsat buldukça, hatta gece geç saatlere kadar ördüklerini vurgulayarak, ortalama 5 günde 10-15’e yakın çiçek çıkarabildiklerini söyledi.

