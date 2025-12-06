Büyükçekmece Adliyesi'nden Çalınan Altınların Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Olayın detayları ve soruşturmada son durum

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan çalındığı belirtilen ziynetlere ait fotoğraflar ortaya çıktı. Olayda, emanet kasasından götürüldüğü belirtilen ziynetlerin görüntüleri, soruşturmayı yürüten ekiplerce dosyaya eklendi.

Olay, 1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süre işe gelmemesi üzerine durum cumhuriyet savcılığına bildirildi.

Cumhuriyet başsavcısının talimatıyla görevlilerle birlikte emanet bürosu odası ve içindeki kasalar açıldı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altın'ın kayıp olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, çalındığı belirtilen bazı ziynetlerin, İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen eşyalarla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 113 şüpheli ile ilgili işlemler sürerken, söz konusu ziynetlere ait fotoğraflar dosyaya girdi.

Yetkililer, zimmet memuru Erdal T.'nin söz konusu ziynetleri alarak İngiltere'ye kaçtığı yönünde değerlendirme yaptıklarını açıkladı. Soruşturma ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

