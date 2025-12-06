Büyükçekmece Adliyesi'nden Çalınan Altınların Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan çalınan yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüşe ait fotoğraf ortaya çıktı; zanlı Erdal T. İngiltere'ye kaçtı, ziynetler 19 ildeki operasyonda 113 şüpheliyle bağlantılı bulundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:35
Büyükçekmece Adliyesi'nden Çalınan Altınların Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'nden Çalınan Altınların Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Olayın detayları ve soruşturmada son durum

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan çalındığı belirtilen ziynetlere ait fotoğraflar ortaya çıktı. Olayda, emanet kasasından götürüldüğü belirtilen ziynetlerin görüntüleri, soruşturmayı yürüten ekiplerce dosyaya eklendi.

Olay, 1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süre işe gelmemesi üzerine durum cumhuriyet savcılığına bildirildi.

Cumhuriyet başsavcısının talimatıyla görevlilerle birlikte emanet bürosu odası ve içindeki kasalar açıldı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altın'ın kayıp olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, çalındığı belirtilen bazı ziynetlerin, İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen eşyalarla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 113 şüpheli ile ilgili işlemler sürerken, söz konusu ziynetlere ait fotoğraflar dosyaya girdi.

Yetkililer, zimmet memuru Erdal T.'nin söz konusu ziynetleri alarak İngiltere'ye kaçtığı yönünde değerlendirme yaptıklarını açıkladı. Soruşturma ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EMANET BÜROSUNUN GÖREVLİ ZİMMET MEMURUNUN 50 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE YAKLAŞIK 25...

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EMANET BÜROSUNUN GÖREVLİ ZİMMET MEMURUNUN 50 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE YAKLAŞIK 25 KİLOGRAM ALTINI ÇALARAK İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI OLAYDA ÇALINAN BAZI ALTINLARIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EMANET BÜROSUNUN GÖREVLİ ZİMMET MEMURUNUN 50 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE YAKLAŞIK 25...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi