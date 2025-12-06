Emine Erdoğan'dan Dijital Çağda Çocuk Medyası Uyarısı: Güçlü Aile Vurgusu

Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" başlıklı TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesinin açılışına katıldı. Zirveye TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliği yaptı; İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, akademisyenler, psikologlar ve alanında uzmanlar da programda yer aldı.

Erdoğan'ın Ana Mesajı: Ailelerin Sorumluluğu

Erdoğan, zirvede çocuk medyasının dünya gündemindeki önemine vurgu yaparak, büyüklerin görevinin çocukları her türlü zarardan korumak ve sağlıklı büyüyecekleri ortamı sağlamak olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Şunu unutmayalım ki yetişkinlerin başları ekranlara gömülü olduğu sürece çocuklar da farklı bir yol izlemeyeceklerdir. Dijital dönüşümün olumsuz etkilerine karşı bizi koruyacak olan güçlü ailelerdir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, ülkemizde ekran süresinin günlük 6 saatin üzerinde olduğuna dikkat çekti ve araştırmaların insanların cep telefonlarını günde ortalama 100 kez kontrol ettiğini aktardı.

Mahremiyet, Dijital Ayak İzi ve "Unutulma Hakkı"

Erdoğan, ebeveynlerin çocuklarının hayatından sosyal medyada paylaşımlar aracılığıyla kalıcı bir dijital ayak izi oluşturduğunu belirterek, "Çocukların her insanın hakkı olan ’unutulma hakkı’ elinden alınıyor" uyarısında bulundu. Ev içindeki mahremiyetin saydamlaştığını, aile içi iletişimin ekranlar nedeniyle zayıfladığını vurguladı.

Televizyon, tablet ve telefonların ebeveynlerce bazen "dijital emzik" veya "dijital arkadaş" olarak kullanıldığını anlattı ve ailelerin çocuklarını dijital dünyanın tekinsiz sokaklarında yalnız bırakmamaları gerektiğini söyledi: "Bu alanı kontrol etmek, sınırlamalar koymak, anne baba olmanın gereklerini yapmak, sansür olarak görülmemelidir".

Sözleşme ve Düzenleme Çağrısı

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin dünyada bir ilk olduğunu belirtti ve sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. "Herkesi, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamaya davet ediyorum" çağrısında bulundu. Bakanlığın ayrıca 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi üzerinde de çalıştığını bildirdi.

TÜİK Verileri ve Riskler

Erdoğan, TÜİK’in 2024 Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına atıfta bulunarak, 6-15 yaş arasındaki çocukların internet kullanımının yüzde 91’den fazla olduğunu aktardı. İnternet kullanım amaçlarının yüzde 75 eğitim amaçlı olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 84 video seyretme, yüzde 73 oyun oynama, yüzde 72 sosyal medya için kullanıldığını belirtti. Araştırmaların dijital oyunların ve platformların çocuklarda intihara sürüklenme, şiddete yatkınlık, gerçeklik duygusunun zayıflaması ve akademik başarının düşmesi gibi riskleri gösterdiğini söyledi.

Zararlı İçeriklere Karşı Temiz İçerik Talebi

Erdoğan, zararlı içeriklerin sadece sosyal medya ve oyunlarla sınırlı olmadığını; dijital yayın platformlarında ve televizyonlarda da şiddet ve değerlerle bağdaşmayan içeriklerin yer aldığını vurguladı. Toplumdan gelen "temiz içerik" talebinin giderek büyüdüğünü kaydetti ve medya ile sosyal platformların toplumun iyiliği için kullanılabileceğini anlattı.

TRT Stantları, Sergi ve Etkinlikler

Zirvede Emine Erdoğan, TRT’nin çocuk yayıncılığındaki yolculuğunu anlatan LED tünelden geçip stantları gezdi, TRT yayınlarının güvenli ve öğretici niteliğine memnuniyetini dile getirdi. Erdoğan, çocukların çizdiği 28 eserden oluşan "Çocuklar Büyüklerden Ne İster?" sergisini inceledi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standında "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni dijital olarak imzaladı.

TRT Sinema Tırı etkinliğinde çocuklarla sinema filmi izleyen Erdoğan, programın çocuk sunucuları ve çocuk korosunun yer aldığı açılış töreninde ayrıca aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirvenin Programı

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi, Dr. Warren Buckleitner, Isabelle Filliozat, Michael Milo, Chi-Kim Cheung ve Nilüfer Pembecioğlu gibi uzmanların katılacağı üç panelle sürdürülecek. Panellerde "Çocuk Medyasında Meydan Okumalar ve Fırsatlar: Aile ve Toplumun Ortak Sorumluluğu", "Gizli Kodlar, Açık Riskler: Çocuk İçeriklerinde Kimlik ve Değer İnşası" ve "Gelecek Nesiller için Yol Haritası: Politikalar, İş Birliği ve Çözümler" başlıkları ele alınacak.

Emine Erdoğan zirvenin sonunda, dijitalleşmenin getirdiği risklerin ancak güçlü aile yapıları, toplumun ve paydaşların ortak sorumluluğuyla aşılabileceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

