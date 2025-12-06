Almanya'da Karabük İçin Birlik ve Beraberlik Gecesi Hazırlığı

AK Parti Karabük heyeti, ATGB ve Almanya Karabük-Yenice Derneği ile bir araya gelerek 27 Aralık'taki Birlik ve Beraberlik Gecesi davetini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:38
Yerel yöneticiler ve STK temsilcileri bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Avrupalı Türk Girişimciler Derneği (ATGB) yöneticileri ve Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu ile bir araya geldi.

Toplantıya ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu, Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Döngel ile Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu katıldı.

Görüşmede yurt dışında yaşayan Karabüklülerin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi hedefiyle Karabük’e yönelik yatırımlar, iş birliği imkânları ve karşılıklı istişare konuları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar toplantının oldukça verimli geçtiğini değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca, 27 Aralık'ta Almanya'da düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Gecesi için AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt'a davet iletildi. Keskinkılıç ve Salt, davetten duydukları memnuniyeti belirterek dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Yetkililer, yurt dışında yaşayan hemşehrilerle Karabük arasındaki gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Hemşehrilerimiz nerede olursa olsun, Karabük’ün gelişimi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" mesajını paylaştılar.

