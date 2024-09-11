11 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

GÜNDEM / 11 Eylül 2024
ANADOLU AJANSI tarafından hazırlanan gündem raporunda, öne çıkan etkinlikler ve gelişmeler yer alıyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin kortej yürüyüşüne katılacak. Ayrıca, Haydar Aliyev İlkokulu açılış töreninde yer alacak. Etkinlik yerleri Gaziantep ve Kahramanmaraş'tır.
EKONOMİ FİNANS
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Texhibition Kumaş ve İplik Fuarına katılacak. Yer: İstanbul.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve Kore Ulaştırma Bakanı Park Sang-Woo ile görüşecek.
- Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ait ticaret satış hacimi, inşaat maliyetleri ve ciro endekslerinin verilerini açıklayacak.
DÜNYA DİPLOMASİ
- Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da yapılan barışçıl bir protesto sırasında hayatını kaybetti; olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" ile alakalı haberler izleniyor.
GÜNCEL
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
- Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili gelişmeler araştırılmakta.
SPOR
- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Daikin, Kosova ekibi KV Drita ile karşılaşacak.
- Beşiktaş, yeni transferi Gabriel Paulista ile basın mensuplarının karşısına çıkacak ve Trabzonspor maçına hazırlık yapacak.
- Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımları 12 maçta mücadele edecek.
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