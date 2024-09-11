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11 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

11 Eylül 2024 gündeminde eğitimden diplomasiye, spordan güncel olaylara kadar birçok önemli gelişme yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:00
11 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

GÜNDEM / 11 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI tarafından hazırlanan gündem raporunda, öne çıkan etkinlikler ve gelişmeler yer alıyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin kortej yürüyüşüne katılacak. Ayrıca, Haydar Aliyev İlkokulu açılış töreninde yer alacak. Etkinlik yerleri Gaziantep ve Kahramanmaraş'tır.

EKONOMİ FİNANS

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Texhibition Kumaş ve İplik Fuarına katılacak. Yer: İstanbul.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve Kore Ulaştırma Bakanı Park Sang-Woo ile görüşecek.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ait ticaret satış hacimi, inşaat maliyetleri ve ciro endekslerinin verilerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

  • Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da yapılan barışçıl bir protesto sırasında hayatını kaybetti; olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" ile alakalı haberler izleniyor.

GÜNCEL

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
  • Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili gelişmeler araştırılmakta.

SPOR

  • 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Daikin, Kosova ekibi KV Drita ile karşılaşacak.
  • Beşiktaş, yeni transferi Gabriel Paulista ile basın mensuplarının karşısına çıkacak ve Trabzonspor maçına hazırlık yapacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımları 12 maçta mücadele edecek.

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