Bursa Osmangazi'de Hırsız Yakalanınca 1 Kilo 375 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmangazi'de bir AVM'de hırsızlık sırasında yakalanan G.K.'nin üzerinden 160 gram kokain ve 1 kilo 215 gram esrar olmak üzere toplam 1 kilo 375 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:57
Bursa Osmangazi'de hırsızlık girişimi sırasında 1 kilo 375 gram uyuşturucu ele geçirildi

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Osmangazi ilçesindeki bir AVM'de hırsızlık yaparken yakalanan G.K., Emek Polis Merkezi Amirliği ekiplerince suçüstü ele geçirildi ve gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde ve zula olarak tabir edilen bölgelerde yapılan aramalarda 160 gram kokain ile 1 kilo 215 gram esrar olmak üzere toplam 1 kilo 375 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki hızlı müdahalesi sayesinde hem hırsızlık eylemi engellendi hem de yüklü miktarda narkotik maddeye el konuldu.

G.K. hakkında hem hırsızlık hem de uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti suçlarından işlem başlatıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.

