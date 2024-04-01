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11 ilde kadınlar kazandı

31 Mart Yerel Seçimleri’nin henüz kesin olmayan sonuçlarına göre, 81 ilin 11’inde kadınlar belediye başkanı oldu. Önceki yerel seçimlerde, illerdeki kadın belediye başkanı sayısı sadece 4’tü.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 10:03
11 ilde kadınlar kazandı

Yerel seçimlerde oylamalar sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu yılki seçimlerde 81 ilin 11’inde belediye başkanı kadın adaylardan seçildi. 

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Afyonkarahisar’da CHP’li Burcu Köksal, Aydın’da CHP’li Özlem Çerçioğlu, Bilecik’te Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir’de CHP’li Ayşe Ünlüce, Tekirdağ’da CHPli Candan Yüceeer, Edirne’de CHPli Filiz Gencan Akın en çok oy alan isimler oldu.

DEM Parti adaylarından ise Diyarbakır’da Ayşe Serra Bucak Küçük, Ağrı’da Hazal Aras, Batman’da Gülüstan Sönük, Siirt’te Sofya Alağaş başkanlık yarışından en çok oy alan isimler oldu.

Yine resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep’te ise AKPli Fatma Şahin en çok oy alan isim oldu.

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