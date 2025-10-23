11. Uluslararası Ankara Kukla Festivali 'Erik Çöpü' ile açıldı

Uluslararası Ankara Kukla Festivali, bu yıl 11'inci kez perdelerini Desislava Mincheva'nın sahnelediği "Erik Çöpü" adlı sözsüz oyunla açtı. Açılış, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Büyük Salon'da yapıldı; farklı ülkelerden tiyatro temsilcileri ve her yaştan seyirci salondaydı.

Festivalin hedefi ve organizasyon

Festival Direktörü, Tiyatro Tempo Müdürü, oyuncu ve kukla sanatçısı Marina Yüce, Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nin her yıl ekim ayında düzenlendiğini vurguladı. Yüce, festivalin çıkış noktasını anlatırken, "Biz kukla sanatçıları olarak, birçok ülkeye davet alıyoruz, oyunlarımızla gidiyoruz Tiyatro Tempo olarak. Çok güzel çalışmalar görüyorduk, etkileniyorduk ve Ankara'nın seyircisi de görsün istiyorduk." dedi.

Yüce ayrıca, "İnsanlar bu sanatın büyüsünü, güzelliğini keşfetsinler. Kukla alanında sınır yoktur, bunu herkes görsün ve bundan güzel bir şey alsın istiyoruz." sözleriyle kukla sanatının geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirtti.

Program ve katılımcılar

Bu yılki program geçen yıllara göre daha kısa tasarlandı; festival 4 gün sürecek ve Türkiye ile birlikte 5 ülketen katılımlar olacak. Programda öne çıkan gösterimler şunlar:

- Bulgaristan Burgaz Devlet Kukla Tiyatrosu: "Erik Çöpü" (sözsüz, komik açılış performansı)

- Kazakistan Musrepov Devlet Akademik Gençlik Tiyatrosu: "Küçük Prens" uyarlaması

- Özbekistan: ilk kez katılan ekip, geleneksel bir hikâye anlatımı sunacak

- Moldova: çocuklar için sahnelenecek "Prenses Benek"

- Mavrigan Yapım: festivalde sahne alacak özel bir oyun

- Tiyatro Tempo: kendi prodüksiyonlarıyla programda yer alacak

- Alanya Belediye Tiyatrosu: geçen yıl ödül alan "Yaşlı Adam ve Deniz" oyununu getirdi

Yüce, kukla sanatının yalnızca çocuklara değil her yaş grubuna hitap ettiğinin altını çizerek, "Festivali daha çok insan keşfetmeli" çağrısı yaptı.

Kapanış

Festival, Tiyatro Tempo'nun Mesafe Sahne'de temsil edilecek "Hokus Pokus Bir Öykü" adlı oyunu ile 26 Ekim'de sona erecek.

