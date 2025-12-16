Zelenskiy Berlin'de: Avrupa Öncülüğünde 'Çok Uluslu Ukrayna Gücü' Teklifi

Zelenskiy Berlin'de Avrupalı Liderlerle Bir Araya Geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin'de Avrupalı liderler, ABD temsilcileri, AB liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Toplantı, ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında gerçekleştirilen iki günlük görüşmelerin ardından düzenlendi.

Toplantıya Katılanlar

Görüşmeye; Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı ve heyet liderlerinden Jared Kushner, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.

Ortak Açıklama ve Taahhütler

Toplantı, katılımcı liderlerin Ukrayna'ya yönelik destek taahhütleri ve Alman hükümetinin Avrupalı liderler adına yayımladığı ortak açıklama ile sona erdi. Ortak açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve Avrupa güvenliğini koruyacak kalıcı bir barışın tesisi için ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy ile birlikte çalışılmasının mutabık kalındığı belirtildi.

Liderler, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma çerçevesinde Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyici tedbirler sağlanması yönünde birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

Avrupa Öncülüğünde Çok Uluslu Güç Teklifi

Ortak açıklamada, "Gönüllüler Koalisyonu" çatısı altında ve ABD desteğiyle oluşturulacak Avrupa öncülüğünde bir "çok uluslu Ukrayna Gücü" önerisi yer aldı. Açıklamada bu gücün; Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak, Ukrayna hava sahasının güvenliğini sağlamak ve denizlerde güvenliği desteklemek amacıyla faaliyet gösterebileceği vurgulandı.

Güvenlik Mekanizması ve İzleme

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin uluslararası katılımla ve ABD öncülüğünde bir ateşkes izleme ve teyit mekanizması kurulmasını da içerdiği belirtildi. Bu mekanizmanın, olası saldırılar için erken uyarı sağlamak, ihlallerin sorumlularını belirlemek ve ayrıştırma mekanizmalarıyla ihlallere yanıt vermek amacıyla çalışacağı kaydedildi.

Toprak ve Müzakere İlkeleri

Ortak açıklamada, uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği yeniden teyit edildi. Liderler, "Toprakla ilgili kararların güçlü güvenlik garantileri fiilen yürürlüğe girdikten sonra Ukrayna halkına ait olduğu" vurgusunu yaptı ve bazı konuların müzakerelerin son aşamalarında çözülmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Gerektiğinde Başkan Zelenskiy'in halkıyla istişare etmesinin destekleneceği özellikle belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmaz" ifadesiyle tarafların çatışmaların kalıcı şekilde sona ermesini sağlayacak çözüme ulaşmak için yoğun çalışması gerektiği ifade edildi.

Rusya'ya Yönelik Mesaj ve Baskı

Liderler, Rusya'ya ABD Başkanı Trump'ın barış planını ve ateşkesi kabul etme çağrısında bulunurken, Moskova'yı ciddi müzakereye zorlamak amacıyla Rusya üzerindeki baskının artırılmasına devam etme konusunda mutabık kaldı.

Trump'ın Değerlendirmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, Berlin'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Avrupalı liderlerle uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Görünüşe göre işler iyi ilerliyor" dedi. Trump, Ukrayna'da önceliklerinin "hayat kurtarmak" olduğunu vurguladı ve sonuca daha yakın olduklarını düşündüğünü ifade etti.

Trump, Avrupalı liderlerden "muazzam bir destek" aldıklarını belirterek, tüm tarafları aynı çizgide buluşturmanın önemine işaret etti ve ABD'nin Avrupa ile güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söyledi. Ukrayna'nın barış için toprak vermek zorunda kalıp kalmayacağına ilişkin bir soruya ise Trump, "Açıkçası, topraklarının bir kısmını zaten kaybettiler" yanıtını verdi.

ZELENSKİY İLE BİR ARAYA GELEN AVRUPALI LİDERLER, AVRUPA ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇOK ULUSLU GÜÇ TEKLİF ETTİ