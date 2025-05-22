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11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başladı

Sultanbeyli'de düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, şairleri buluşturarak edebiyata yeni bir soluk getiriyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:06
11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Başladı

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Sultanbeyli'de Başladı

Sultanbeyli Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Aydos Kalesi'nde coşkulu bir açılışla başladı. Festival, yalnızca Sultanbeyli'nin değil, tüm İstanbul'un kültürel etkinlikleri arasında önemli bir yer alıyor.

Açılış Töreni İhtişamlı Geçti

Açılış töreninde, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, ve çok sayıda şair ile yazar yer aldı. Tombaş, 2012'den bu yana süregelen festivalin, şiiri ve insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu güzel şehrin bu güzel köşesinde dostlarla buluşmak, şiir konuşmak, insanlığa şiirle mesaj vermek..." dedi.

Şiir, Dayanışmanın Sesi Oluyor

Tombaş, festivalin şairlerimizi yeni soluklarla bir araya getirdiğini belirtirken, "Şiir kalplere usulca giren, kanımıza çabucak karışan, zihnimizde yer kaplayan bir sanattır." ifadesini kullandı. Ayrıca, dünyanın birçok yerinden sanatçıların Filistin'e destek olmak amacıyla Mahmut Derviş'in şiirlerini okuduğunu da ekledi.

Festivalin Etkileri ve Geleceği

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ise festivale katılan şairlerin, gençlerle etkileşimde bulunarak, şiire olan ilgiyi artırma çabalarına dikkat çekti. "Bu yıl da şairlerimiz okullarımızı ziyaret edecek, deneyimlerini paylaşacak ve gençlerimizi şiirle buluşturacak." dedi.

Festival süresince yer alan şairler, Sultanbeyli'deki okulları ziyaret edecek ve öğrencilerle buluşarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Ayrıca, "İstanbulensis Şiir Yarışması" ödül töreni de yarın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra farklı coğrafyalardan önemli şairleri ağırlayacak olan bu etkinlik, yarına kadar devam edecek.

Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" Aydos...

Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" Aydos Kalesi'nde başladı.

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