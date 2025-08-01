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110 Yaşındaki Süleymaniyeli Müezzin, Sevgiyle Camisine Hizmet Ediyor

Süleymaniye'de 110 yaşındaki Hacı Abdullah, azalan yeteneklerine rağmen cami hizmetine tutku ile devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:46
110 Yaşındaki Süleymaniyeli Müezzin, Sevgiyle Camisine Hizmet Ediyor

Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Seyidsadık ilçesindeki tarihi Hacı Namık köyünde, 110 yaşındaki Abdullah Ahmed Hasan, camiye olan derin sevgisi ve adanmışlığıyla örnek bir yaşam sürdürüyor. Resmi kayıtlarda 103 yaşında görünmesine rağmen, gerçek yaşının 110 olduğunu söyleyen Hacı Abdullah, neşeli ve bakımlı haliyle dikkat çekiyor.

70 yıl boyunca camiye hizmet eden Hacı Abdullah, yalnızca müezzinlik görevini sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük ibadetlerini aksatmadan yerine getiriyor. Gençlik yıllarından beri namaz kılan Abdullah, nerede olursa olsun kendi ezanını okuyarak Allah’a olan bağlılığını koruduğunu belirtiyor.

Köy, Seyidsadık ilçesinin genişlemesiyle birlikte mahalleye dönüşürken, köy sakinleri de Hacı Abdullah’ın camisinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözlemliyor. Hacı Abdullah, yıllar boyunca bir cami ve medrese açma hayalini gerçekleştirerek bağışladığı arsada inşa edilen camide öğrenim gören talebelere ev sahipliği yapıyor.

İlerlemiş yaşı ve azalan işitme ile hareket kabiliyetine rağmen, Hacı Abdullah cemaatle birlikte namaz kılmaya devam ediyor. Farz namazlarını cemaatle ayakta kılarken, sünnet namazlarını ise sandalyede eda ediyor. Bir zamanlar at sırtında usta bir avcı olan Abdullah, İngiliz işgali dönemini hatırlayarak o yıllarda yaşanan zorlukları paylaşıyor.

Hacı Abdullah, hayatında iki kez hac farizasını yerine getirdiğini, ilk haccını yaya gitmişken, ikinci haccını uçakla yaptığını ifade ediyor. Bu azmi ve tutkusuyla, örnek bir yaşam sergileyen Hacı Abdullah, cami cemaatinin sevgisini kazanmayı başarmış durumda.

Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Seyidsadık ilçesinin tarihi Hacı Namık köyünde, yaşı 100’ü aşan...

Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Seyidsadık ilçesinin tarihi Hacı Namık köyünde, yaşı 100’ü aşan Abdullah Ahmed Hasan, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir sevgi ve adanmışlıkla camiye hizmet etmeyi sürdürüyor. İlerlemiş yaşına, zayıflayan işitme ve hareket kabiliyetine rağmen Hacı Abdullah, cemaatle birlikte camide namaz kılmaya devam ediyor. Tüm farz namazlarını cemaatin ön safında ayakta kılan Hacı Abdullah, sünnet namazlarını ise sandalyede eda ediyor.

Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Seyidsadık ilçesinin tarihi Hacı Namık köyünde, yaşı 100’ü aşan...

Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Seyidsadık ilçesinin tarihi Hacı Namık köyünde, yaşı 100’ü aşan Abdullah Ahmed Hasan, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir sevgi ve adanmışlıkla camiye hizmet etmeyi sürdürüyor. İlerlemiş yaşına, zayıflayan işitme ve hareket kabiliyetine rağmen Hacı Abdullah, cemaatle birlikte camide namaz kılmaya devam ediyor. Tüm farz namazlarını cemaatin ön safında ayakta kılan Hacı Abdullah, sünnet namazlarını ise sandalyede eda ediyor.

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