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112 Web İhbar Sistemi ile İnternetten Güvenli İhbar

İçişleri Bakanlığı'nın 112 Web İhbar Sistemi, vatandaşlara internetten ihbar imkanı sunarak güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:30
112 Web İhbar Sistemi ile İnternetten Güvenli İhbar

112 Web İhbar Sistemi ile Güvenlikte Yeni Dönem

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, vatandaşların şüpheli durum ve suç faaliyetlerini bildirebileceği yeni bir platform sunuyor. Artık yalnızca telefonla değil, internet üzerinden de ihbarda bulunmak mümkün.

Kullanıcı Dostu Arayüz ve Kolay Erişim

Bakanlık, sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, bu sistemle birlikte yeni bir dönemin başladığını vurguladı. 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanı sayesinde vatandaşların hizmetinde.

Açıklamada; "Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor," ifadesine yer verildi.

İhbar Formu ile Hızlı ve Düzenli İşlem

Sistem, kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor. İhbar formu, olayla ilgili detaylarının doldurulmasını gerektiriyor.

Formun ilk kısmında, olayın yeri bilgileri doldurulurken, diğer bölümde ise vatandaşların olayın detaylarını açıklama imkanı bulunuyor. Ayrıca, ihbarın hangi güvenlik birimine (Emniyet veya Jandarma) yönlendirileceği de seçilme olanağı sunuluyor.

Kişisel Bilgiler ve Güvenlik

Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği mevcut.

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