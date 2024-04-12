12 Nisan hava durumu! Bu sefer soldan soldan pek bir fena geliyor

Bayramın 3. gününe dair hava tahmin raporu sunulduç MGM tarafından yapılan açıklamada hava koşullarının kimi bölgelerde olumsuz seyredeceği, kimi bölgelerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun üst kesimleri, Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güneyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla etkileneceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yukarıda bahsi geçen bölgeler dışında ise parçalı ve yer yer bulutlu hava bekleniyor. Sağanak yağış etkisinin özellikle de Gaizantep'in üst kesimlerde yoğun bir şekilde etkisinin olacağı açıklamasını yapan MGM, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle de el, su baskını ve yıldırım uyarıları MGM tarafından yinelendi.

Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde sis sebebiyle görüş mesafesinin kısalabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının mevsim normaleerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, güneydoğu kesimlerde bir miktar daha artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar konusunda da uyarısını yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 40 km/saat esebileceği tahminini belirtti.





MGM 12 NİSAN BÖLGESEL HAVA TAHMİNİ

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Ege Bölgesi'nde de az bulutlu havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra; Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Akdeniz Bölgesi genel olarak puslu geçeceği konusunda uyarılırken, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği konusunda uyarılar yer alıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın seyredeceğini belirten MGM, Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava dalgasının etksini göstereceğini ve öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kısa süreli sağanak yağışların görülebileceğini belirtmiş bulunuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kapalı ve puslu havaya yer yer sağanak yağış etki edecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Malatya çevreleri'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği konusunda uyarı MGM resmi sitesinde yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşullarının özellikle de Gaziantep ve çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışın olabileceği konuusnda uyarı yapılmış bulunuyor.