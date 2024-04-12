Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

12 Nisan hava durumu! Bu sefer soldan soldan pek bir fena geliyor

MGM tarafından 12 Nisan 2024 hava tahmin raporu sunuldu.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 09:44
12 Nisan hava durumu! Bu sefer soldan soldan pek bir fena geliyor

Bayramın 3. gününe dair hava tahmin raporu sunulduç MGM tarafından yapılan açıklamada hava koşullarının kimi bölgelerde olumsuz seyredeceği, kimi bölgelerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi.  Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun üst kesimleri, Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güneyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla etkileneceği konusunda uyarılarda bulunuldu. 

Yukarıda bahsi geçen bölgeler dışında ise parçalı ve yer yer bulutlu hava bekleniyor. Sağanak yağış etkisinin özellikle de Gaizantep'in üst kesimlerde yoğun bir şekilde etkisinin olacağı açıklamasını yapan MGM, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle de el, su baskını ve yıldırım uyarıları MGM tarafından yinelendi.

Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde sis sebebiyle görüş mesafesinin kısalabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının mevsim normaleerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, güneydoğu kesimlerde bir miktar daha artacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgar konusunda da uyarısını yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 40  km/saat esebileceği tahminini belirtti.

hava

MGM 12 NİSAN BÖLGESEL HAVA TAHMİNİ

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Ege Bölgesi'nde de az bulutlu havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra; Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Akdeniz Bölgesi genel olarak puslu geçeceği konusunda uyarılırken, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği konusunda uyarılar yer alıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın seyredeceğini belirten MGM, Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava dalgasının etksini göstereceğini ve  öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kısa süreli sağanak yağışların görülebileceğini belirtmiş bulunuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kapalı ve puslu havaya yer yer sağanak yağış etki edecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Malatya çevreleri'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği konusunda uyarı MGM resmi sitesinde yer alıyor. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşullarının özellikle de Gaziantep ve çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışın olabileceği konuusnda uyarı yapılmış bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER

ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi! 5 dakikada cüzdanlar para dolacak

Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

Türkiye Taşkömürü Kurumu en az lise mezunu personel alımı! 18-35 yaş arası iş arayanlara müjde

Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

18 yaşını geçene o bankadan bayram harçlığı! Kimliğiyle gelen parayı götürecek!

Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi! 5 dakikada cüzdanlar para dolacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 8000 TL maaşa ek ödeme! Meclis onayı verdi

Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

KPSS şartı kaldırıldı! TÜBİTAK yüksek maaşla dev personel alımını başlattı

Ayda sadece 1.666 TL öderim diyene faizsiz kredi kampanyası! Tek başvuruyla hemen hesapta

Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

Parası olan koşa koşa ona yatırıyor! En çok kazandıran yatırım aracı o oldu!

Türkiye Taşkömürü Kurumu en az lise mezunu personel alımı! 18-35 yaş arası iş arayanlara müjde

Tatlıcıları işsiz bırakacak ev baklavası tarifi! Hem kolay hem az masraflı