12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı

Gündem Özeti - 12 Ocak 2025
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Parti Etkinlikleri
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek Korkusuz Kentler Çalıştayı'na katılacak. Ayrıca Çiğli Belediyesi Kent Lokantası'nın açılışında yer alacak.
(İzmir/10.00/12.30)
Yasama ve Yürütme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/13.30)
Dünya Diplomasi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak.
(Riyad)
Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrası ülkedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.
(Şam/Halep)
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
Spor Müsabakaları
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında şu maçlar oynanacak:
- Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
- Trabzonspor-Onvo Antalyaspor
- Gaziantep FK-Adana Demirspor
- RAMS Başakşehir-Galatasaray
(Sivas/13.30/Trabzon/16.00/Gaziantep/İstanbul/19.00)
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında ise:
- Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
- Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
- Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor
- Boluspor-Adanaspor
- Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü
(Ankara/13.30/19.00/Erzurum/13.30/Bolu/Diyarbakır/16.00)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında:
- Mersinspor-Bahçeşehir Koleji
- TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
- Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka
- Anadolu Efes-Galatasaray
(Mersin/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/20.30)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası:
- Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring
- Nesibe Aydın-Beşiktaş
(Kayseri/14.00/Ankara/15.00)
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak:
- Kuzeyboru-VakıfBank
- Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor
- Galatasaray Daikin-Aras Kargo
- Beşiktaş-Sarıyer
- Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor
- Eczacıbaşı Dynavit-Zerenspor
- Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana
(Aksaray/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/14.30/17.00/17.30/19.00/Bursa/15.00)
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası, aşağıdaki maçlarla tamamlanacak:
- Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
- Kırşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
- Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor
(Trabzon/Kırşehir/14.00/Bursa/17.00)
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