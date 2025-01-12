12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önemli bakanların katılacağı etkinlikler, spor müsabakaları ve dünya diplomasi gelişmeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 00:00
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı

Gündem Özeti - 12 Ocak 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Parti Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek Korkusuz Kentler Çalıştayı'na katılacak. Ayrıca Çiğli Belediyesi Kent Lokantası'nın açılışında yer alacak.

(İzmir/10.00/12.30)

Yasama ve Yürütme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/13.30)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak.

(Riyad)

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrası ülkedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.

(Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında şu maçlar oynanacak:

  • Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
  • Trabzonspor-Onvo Antalyaspor
  • Gaziantep FK-Adana Demirspor
  • RAMS Başakşehir-Galatasaray

(Sivas/13.30/Trabzon/16.00/Gaziantep/İstanbul/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında ise:

  • Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
  • Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
  • Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor
  • Boluspor-Adanaspor
  • Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü

(Ankara/13.30/19.00/Erzurum/13.30/Bolu/Diyarbakır/16.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında:

  • Mersinspor-Bahçeşehir Koleji
  • TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka
  • Anadolu Efes-Galatasaray

(Mersin/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası:

  • Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Nesibe Aydın-Beşiktaş

(Kayseri/14.00/Ankara/15.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak:

  • Kuzeyboru-VakıfBank
  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Bahçelievler Belediyespor
  • Galatasaray Daikin-Aras Kargo
  • Beşiktaş-Sarıyer
  • Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Eczacıbaşı Dynavit-Zerenspor
  • Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana

(Aksaray/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/14.30/17.00/17.30/19.00/Bursa/15.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası, aşağıdaki maçlarla tamamlanacak:

  • Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
  • Kırşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor

(Trabzon/Kırşehir/14.00/Bursa/17.00)

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