Kahramanmaraş'ta Otomobil Taşkın Drenaj Kanalına Uçtu — Kamera Kaydı Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ta otomobil drenaj kanalına uçtu

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen kazada, bir otomobilin taşkın drenaj kanalına uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.C.N. (18) idaresindeki 46 ACE 006 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşkın drenaj kanalına uçtu.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin savrularak bariyerlere çarpıp kanal içine düşme anı net şekilde görülüyor.

