13. Boğaziçi Film Festivali'nin Açılış Filmi Palestine 36

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 13. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi Palestine 36 olarak açıklandı.

Açılış ve Prömiyer

Festivalin açılışı, dünya prömiyerini 50. Toronto Film Festivali'nde yapan ve Filistin'in 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalındaki adayı olarak gösterilen Palestine 36 filmiyle gerçekleştirilecek.

Yönetmen ve Konu

Yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği ve TRT ortak yapımı olan film, Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alıyor.

Oyuncu Kadrosu

Filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.

Masterclass ve Festival Programı

Festival programında ayrıca The Band's Visit, Salt of This Sea, Wajib ve The Teacher adlı filmlerdeki performanslarıyla tanınan Filistinli oyuncu Saleh Bakri, düzenleyeceği masterclass'ta kendi oyunculuk yolculuğunu ve sinemada karakter yaratımına dair deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Detaylı Bilgi

13. Boğaziçi Film Festivali'ne dair detaylı bilgilere www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.