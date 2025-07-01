13 Yaşındaki Yusufcan Zahiroğlu, Kaligrafi Sanatıyla Büyülüyor

Yusufcan Zahiroğlu: Kaligrafi Sanatındaki Mucizevi Yolculuk

Van'ın İpekyolu ilçesinde, kaligrafi sanatını babasından öğrenen 13 yaşındaki Yusufcan Zahiroğlu, ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturmak için sergi ve fuarlara katılıyor.

Babadan Oğula Sanat Mirası

Kaligrafi sanatçısı Ahmet Zahiroğlu'nun oğlu olarak sanat alanına yönelen Yusufcan, babasının eserlerinden etkilenerek sürekli kendini geliştirme çabası içerisinde. Babasıyla katıldığı fuar ve sergilerde, sanatseverlerin beğenisini kazanarak yaşıtlarına da ilham veriyor.

Yusufcan'ın Sanata İlk Adımları

Yusufcan Zahiroğlu, bu sanatı severek yaptığını belirterek, "Babamın yanına giderek bana da bu sanatı öğretmesini istedim. Babam da bana kağıt kalem verdi ve yazmaya başladım. Kitap fuarlarında, sergilerde babamın yanına geliyorum. Birlikte yazı yazıyoruz. Hangi sanatı seviyorsanız yapın. Sanatla ilgilenmek çok güzel," ifadelerini kullandı.

Babası Ahmet Zahiroğlu'ndan Destek ve Örneklik

Ahmet Zahiroğlu, oğlunun takip ettiği bu sanat yolunda yaşıtlarına örnek olduğunu vurguladı. "9 yıldır kaligrafi sanatıyla ilgileniyorum. Sanata başladıktan sonra Yusufcan yanıma geliyordu ve evde çalışmalarımı izliyordu. Merak edip sevdiği için devam etti ve kendini geliştirdi. Fuarlarda bana eşlik ediyor ve çocuklara örnek oluyor. Mutluyuz," diyerek duygularını dile getirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde babasından öğrendiği kaligrafi sanatına yönelen 13 yaşındaki Yusufcan Zahiroğlu, yaptığı eserleri sergi ve fuarlarda sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Yusufcan Zahiroğlu, açıklamalarda bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde babasından öğrendiği kaligrafi sanatına yönelen 13 yaşındaki Yusufcan Zahiroğlu, yaptığı eserleri sergi ve fuarlarda sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Yusufcan Zahiroğlu, açıklamalarda bulundu.